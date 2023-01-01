Пробег на месте

По итогам года спрос на машины с пробегом в России оказался стабильнее, чем на новые. На фоне дефицита на рынке россияне стали активнее интересоваться трехлетними авто. В итоге даже в третьем квартале продажи оказались выше, чем в 2021-м. Но к концу года ситуация стала меняться в худшую сторону, и уже в декабре спрос замер. При этом предложение в том же месяце, по данным «Авито Авто», увеличилось более чем на 32%. А вот с ценами ситуация неоднозначная. С чем это связано? И чего ждать в этом году? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Когда из России постепенно начали уходить популярные автомобильные бренды, россияне пошли на вторичный рынок. Еще весной там был большой выбор «свежих» машин не старше трех лет, а цены оставались ниже тех, что предлагали дилеры. Это подстегнуло продажи, да так, что в третьем квартале они оказались выше, чем в 2021 году. Правда, всего на 2%. Но объявленная в конце сентября частичная мобилизация изменила ситуацию — спрос начал резко падать, при этом предложение росло.

Это должно было сбить цены, но по факту в некоторых случаях они даже повысились. Как объясняли эксперты, из-за отсутствия ликвидных предложений. Портал «Дром» подсчитывал, что средняя цена «трехлетки» составляет 2,7 млн руб. Несмотря на это, продажи на вторичном рынке достигли 5 млн авто, в то время как на первичном — всего 670 тыс.

Смещение спроса в сторону подержанных машин сохранится и в этом году, который, впрочем, будет непростым для авторитейла, отмечает эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов: «Запас европейских марок на складах почти исчерпан. В рамках параллельного импорта ввозится недостаточно машин. Мы ожидаем, что спрос, в том числе отложенный, переключится на новую автомобильную реальность.

Запасы дилеров закончатся, новые авто станут поступать по параллельному импорту в недостаточных объемах. Российский рынок будет состоять из отечественных машин. Продолжит расти популярный сегмент подержанных автомобилей не только по причине знакомых всем иномарок, но и из-за более доступных вариантов по ценам. Российский автопарк при этом стареет, и средний возраст машин в России составляет около 14 лет».

Во многом рост предложения на вторичном рынке, который начался еще в конце декабря, связан с параллельным импортом. Машины, которые привозят в страну в обход правообладателей, выставляются на продажу как подержанные. Это связано с тем, что большинство авто завозится с помощью физических лиц — им это делать проще, чем самим дилерам.

Но с февраля и у частников появятся новые сложности: им опять придется ставить на машины тревожные кнопки с ЭРА-ГЛОНАСС. Ее оператор рассчитывает, что в следующем году к системе будет подключаться по 5 тыс. машин ежемесячно. Но это же может затруднить процесс поставки машин, считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Любые дополнительные этапы, как правило, увеличивают сроки. То, что ГЛОНАСС рассчитывает на 5 тыс., то столько он ждет по параллельному импорту. На самом деле в интересах государства отменить стандарт для ввоза "Евро-5". А что касается ГЛОНАСС, мы ведь сейчас живем не совсем в стандартных условиях, и решения должны быть не совсем стандартные. Таможенная пошлина очень высокая, что также влияет на итоговую стоимость».

С прошлого лета практически все машины, которые поступили в Россию по параллельному импорту, не оснащались системой ГЛОНАСС. Но с февраля за кнопку доплачивать будут покупатели, говорят собеседники “Ъ FM”. Так что предпосылок для снижения цен на автомобили нет. Гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль делает более осторожные прогнозы: «Только ленивый не кинулся ввозить автомобили.

Они, как правило, закладывают какую-то баснословную маржу, что-то около 20-30%, думая, что так и должно быть, так и надо тут зарабатывать.

Через пару-тройку месяцев все непрофессионалы с рынка уйдут, и он опять станет более стабильным. Все-таки спрос действительно есть, но и дефицит авто присутствует. Однако это не говорит о том, что их можно продать за любые деньги, поскольку доходы населения за последние годы не росли, к сожалению».

Впрочем, в нынешних условиях действующие таможенные пошлины и расходы на логистику приводят к тому, что привозить в Россию машины дешевле 2 млн руб. невыгодно, говорят собеседники “Ъ FM”. Поэтому они предлагают в этом году забыть про такое понятие, как дешевые автомобили, даже на вторичном рынке.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".