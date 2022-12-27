АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут производство минимум трех новых моделей Lada, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Ожидается, что выпуск автомобилей на предприятии запустят во втором полугодии 2023 года.
Максим Соколов
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Господин Соколов сказал журналистам, что АвтоВАЗ намерен выпускать на заводе автомобили Lada дороже основной линейки. «Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D»,— уточнил он (цитата по «Прайму»). Конкретные цены он не назвал.
Президент АвтоВАЗа напомнил, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса»,— сказал он.
В октябре Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. Nissan оценивал убытки от ухода с российского рынка в $686 млн. По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские машины.
Подробности — в материале «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».