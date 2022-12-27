АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут производство минимум трех новых моделей Lada, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Ожидается, что выпуск автомобилей на предприятии запустят во втором полугодии 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Соколов сказал журналистам, что АвтоВАЗ намерен выпускать на заводе автомобили Lada дороже основной линейки. «Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D»,— уточнил он (цитата по «Прайму»). Конкретные цены он не назвал.

Президент АвтоВАЗа напомнил, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса»,— сказал он.

В октябре Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. Nissan оценивал убытки от ухода с российского рынка в $686 млн. По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские машины.

Подробности — в материале «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».

Лаура Кеффер