Автокредиты выезжают на допуслугах

Автокредиты подешевели: на конец декабря 2022-го есть предложения со ставкой от 4% годовых. Такие условия есть у Газпромбанка, Альфа-банка, банка «Открытие» и ВТБ. Но чтобы получить такой кредит, нужно подписаться на дополнительные услуги и отдать машину в залог. Какие автокредиты на самом деле выдают? И сколько за это берут? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Mercedes-Benz E-класса 2022 года можно сейчас купить у дилера за 6,7 млн руб. Но для этого придется взять кредит, сдать прежнюю машину по trade-in и оформить каско. Если не согласиться на такие условия, то и скидки не будет, и тогда цена того же самого автомобиля увеличится почти на 2 млн руб. Речь идет о кумулятивной марже в автобизнесе: дилеру нужно продать не только машину, но и допуслуги, с которых он получает комиссионные. А платит за все это покупатель.

Автокредит сегодня можно выбрать со ставкой от 4% до 30% годовых. Но на самом деле предложения начинаются в среднем от 13,5%, такие условия сейчас предлагают автосалоны, хотя еще весной займы выдавали под 19%. Так что кредиты действительно стали чуть дешевле, но доступны они не всем клиентам, подчеркнул замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин:

«В автокредитование вовлекаются в основном заемщики, у которых персональный кредитный рейтинг должен находиться на уровне от 500 баллов и выше по шкале от 1 до 999. Это клиент, у которого в истории обслуживания есть разные типы займов. Возможно, бывали какие-то просрочки, но по сравнению с общим количеством платежей они незначительны. Персональный кредитный рейтинг доступен бесплатно без ограничений на сайте НБКИ. Так что перед получением займа можно его узнать и понять, доступен ли он и по какой ставке».

Из плюсов — машину теперь в кредит можно взять без первоначального взноса и иногда без каско. Но вот от страхования жизни отказаться будет сложно, иначе заем станет дороже на 7-11 процентных пунктов. Вслед за уходом европейских брендов банки анонсировали доступные предложения и на вторичном рынке. Но у самих автопроизводителей предложения все равно дешевле, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Моcеев:

«Раньше в России была популярной немецкая "тройка", теперь китайская — Haval, Chery, Geely. Есть маркетинговые ставки по кредитам, а реальные находятся где-то в районе 5-6%. Но далеко не все китайские машины попадают в эту программу. У Haval в ней участвуют две модели, а Geely, например, специально под нее снизили цену. При этом покупатель должен застраховать автомобиль по ОСАГО и каско. Это требование практически всех банков с учетом нынешних цен.

Вместе с тем конкуренция увеличивается, так как у дилеров появились свободные машины».

Тем временем европейские бренды распродают остатки, а дилеры уже перешли на вторичный рынок. В банке на покупку машины можно взять в кредит от 0,5 млн руб. до 7 млн руб. сроком от года до семи лет. Средний чек по автокредиту — чуть больше 1 млн руб. Однако состоятельные клиенты предпочитают лизинг, резюмирует руководитель отдела продаж финансовых услуг премиальных и люксовых брендов компании «Автодом» Юлия Кысина:

«50% наших клиентов — это покупатели автомобилей в лизинг. По сравнению с кредитными программами процентная ставка здесь плюс/минус одинаковая. Но в случае с лизингом есть ряд преференций, например, по возврату НДС в размере от 13,5% и выше. Если брать среднюю стоимость чека платежа, то это где-то 70% от средней стоимости автомобиля, примерно 2,6 млн руб.».

Однако самой выгодной по-прежнему остается программа льготного автокредитования, которую российские власти продлили на 2023 год. Иномарку, конечно, с помощью нее не купить. Но зато можно поменять машину со скидкой в 20%. В программе господдержки участвуют все модели УАЗа, Lada, ГАЗа и «Урала» стоимостью до 2 млн руб. Не исключено, что в этом списке в скором времени появится и кроссовер «Москвич-3».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".