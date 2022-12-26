Sollers передал первые автомобили Atlant и Argo клиентам

Компания Sollers, которая под собственным брендом наладила производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo, передала клиентам первую партию грузовиков.

Как сообщает российский автопроизводитель, модель Sollers Atlant приобрела сеть магазинов инженерного оборудования. Sollers Atlant полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. Автомобиль стоит от 2,9 млн руб. и доступен в разных вариантах, включая цельнометаллический фургон и 16-местный автобус.

В гамме Sollers также представлен более компактный Sollers Argo полной массой от 2,5 до 3,5 т и предлагается с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. Такой автомобиль доступен по цене от 2,5 млн руб.

Напомним, сборка автомобилей под брендом Sollers налажена в Елабуге на предприятии, которое ранее выпускало Ford Transit. Техника Sollers создана на базе моделей китайской компании JAC, локализованных для производства в России.

Максим Вершинин