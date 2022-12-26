Правительство планирует довести долю российского автопрома на внутреннем рынке до 80%

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого, в частности, обсуждалась стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках стратегии доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году.

Денис Мантуров напомнил, что документ предусматривает базовый и целевой сценарии. «В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе — до 2025 года — выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей»,— сказал вице-премьер.

Ожидается, что доля электромобилей российского производства к 2035 году составит 25%. На разработку компонентов продукции направят часть финансирования через госпрограмму Фонда развития промышленности. Ее объем в 2022 году составляет 50 млрд руб.

Минпромторг представил стратегию развития автопрома 18 августа по поручению президента России Владимира Путина. Одна из основных целей — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности. В задачи его реализации входит производство малых дизельных двигателей, АКПП (автоматическая коробка передач), систем ABS (антиблокировочная система), ESP (электронная система стабилизации). После начала спецоперации производства большинства заводов легкового сегмента остановилось из-за проблем с логистикой поставок и санкций.

Лусине Баласян