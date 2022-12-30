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Коммерсантъ FM
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Увеличена пропускная способность Крымского моста

На подходах к Крымскому мосту увеличили количество постов досмотра и подняли пропускную способность, сообщили в Минтрансе РФ.

По словам специалистов, время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым выросло не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа. В частности, интенсивность движения возросла от 30% до 50% по сравнению с показателями прошлой недели.

«В связи с этим ФГУП "УВО Минтранса России" увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым»,— отметили в Минтрансе.

По данным оперштаба Краснодарского края, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из 1200 автомобилей.

Ранее в правительстве РК заверили, что Крымский мост будет работать в новогодние праздники в штатном режиме.

Как восстанавливался транспорт в Крым — в материале «Ъ» «Перевязка путей сообщения».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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