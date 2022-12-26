Дизель в Москве дорожает шестую неделю подряд

Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы за неделю с 19 по 26 декабря выросла на 48 коп., до 58,77 руб. за литр. Рост цен на дизтопливо продолжается на столичных заправках 12-ю неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным МТА, дизтопливо дорожало на всех заправках Москвы, находящихся в периметре мониторинга ассоциации.

Среди них:

«Транс АЗС» — на 1,02 руб., до 55,99 руб./л;

Teboil — на 77 коп., до 58,66 руб./л;

«НефтьМагистраль» — на 50 коп., до 59,39 руб./л;

«Газпром нефть» — на 50 коп., до 58,18 руб./л;

«Роснефть» — на 46 коп., до 58,60 руб./л;

ТК ЕКА — на 44 коп., до 59,56 руб./л

ЛУКОЙЛ — на 41 коп., до 59,37 руб./л;

«Татнефть» — на 37 коп., до 57,96 руб./л.

Наиболее активный рост стоимости дизеля в Москве фиксируется последние шесть недель. За это время стоимость литра дизтоплива увеличилась на 3,78 руб.

При этом цены на бензин в столице остаются стабильными. Цена Аи-92 по итогам недели с 19 по 26 декабря осталась на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 — 53,19 руб./л., Аи-100 — 63,08 руб./л.

Подробнее о динамике цен на топливо в РФ — в материале «Ъ» «Бензин вышел в плюс».

Эрдни Кагалтынов