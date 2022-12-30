BMW продолжает поставки запчастей в Россию

Объемы поставок запчастей BMW в течение 2022 года могли меняться из-за перестройки логистических цепочек, сообщили ТАСС в пресс-службе российского офиса BMW. Клиенты продолжают получать весь комплекс услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей, отметили там. При этом поставки новых автомобилей не осуществляются, заявили в пресс-центре.

«На центральный склад BMW Group Россия осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки»,— сообщает российский офис. В марте в BMW заявили, что прилагают все усилия, чтобы сохранить бизнес в России.

«Несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей, благодаря совместным усилиям с нашими партнерами из дилерской сети созданы условия для выполнения гарантийных обязательств в полном объеме»,— заявили в компании.

В марте в BMW Group сообщили «Ъ» о приостановке поставок на российский рынок, а также локального производства автомобилей в связи с текущей геополитической ситуацией. Также производство в РФ приостановили Daimler Truck, Volvo Truck, Scania. Поставки в РФ приостановили General Motors, Land Rover, Volvo Cars.

В конце октября данные Российского союза автостраховщиков свидетельствовали, что запчасти для машин некоторых марок с марта подорожали на 50%. Речь идет о брендах, которые объявили об уходе из страны. В среднем с начала года стоимость деталей выросла примерно на 30%, отметили в организации.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Запчасти показали рост».

Мария Федотова