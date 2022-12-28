Мантуров: на заводах Mercedes и Toyota, скорее всего, будут производить машины

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о судьбе российских заводов Mercedes в Подмосковье и Toyota в Санкт-Петербурге. На них, скорее всего, будут производиться автомобили. Какие именно, неизвестно.

Сделка по передаче активов Mercedes дилеру «Автодом» готовится к рассмотрению на правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Mercedes в процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство»,— сказал господин Мантуров ТАСС. Вице-премьер ожидает, что «Автодом» будет привлекать индустриальных партнеров потому что сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать».

Решение по заводу Toyota «на выходе», заявил господин Мантуров. По его словам, после остановки производства объект был законсервирован. Минпромторг прорабатывает с петербургскими властями возможные варианты развития и использования завода. «Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято»,— добавил министр.

Mercedes объявил о продаже завода в Подмосковье и имущества дилеру марки ГК «Автодом» в конце октября. В августе в «Автодоме» заявляли об активных переговорах с рядом китайских автопроизводителей на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России.

Toyota объявила о закрытии завода в Шушарах 23 сентября, при этом решение не предполагало уход из РФ. По данным «Ъ», Toyota до сих пор готова передать завод другому инвестору, если бы тот нашелся.

Подробнее о судьбах заводов — в материалах «Ъ» «Прокуроры пришли за Toyota» и «Mercedes-Benz уходит из России».