Пропускную способность Крымского моста перед Новым годом увеличат

Крымский мост будет работать на новогодние праздники в штатном режиме, досмотр автомобилей при въезде на полуостров ускорят, сообщили «Ъ» в пресс-службе Минкурортов Крыма.

«Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме»,— уточнили в пресс-службе.

По данным чиновников, в связи с возможным ростом трафика в канун праздников количество пунктов досмотра и их сотрудников со стороны Краснодарского края 29–31 декабря будет увеличено.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту не будут надолго ограничивать движение из-за ремонтных работ.

Александр Дремлюгин, Симферополь