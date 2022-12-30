Мантуров рассказал о сокращении продаж автомобилей на 50%

Объем продаж автомобилей в России, по предварительным данным, сократился до 800 тыс. единиц в 2022 году, что на 50% меньше, чем в 2021 году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

При этом, отмечает господин Мантуров, стоимость автомобилей продолжает стабилизироваться, демонстрируя снижение на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом текущего года.

«Если брать март месяц, увеличение цены было от 3% до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые»,— сообщил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА новости»).

Российский авторынок в 2022 году сократится практически на 60%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Продажи упали почти в два раза, поскольку целый ряд производителей покинул страну. По результатам текущего года ожидается, что в России продадут около 700 тыс. автомобилей, при этом в 2021 году этот показатель был на уровне 1,66 млн авто.

Число присутствующих на российском авторынке марок также сократилось. Если в прошлом году их насчитывалось более 50, то к концу текущего года — только около 15 автомобильных брендов.

Подробнее о падении продаж легковых автомобилей в России — в материале «Ъ» «Авторынок недосчитался шести нолей».

Милена Костерева