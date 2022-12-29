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Коммерсантъ FM
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Hyundai повернула назад

Что производят на предприятии компании в Санкт-Петербурге

Корейская Hyundai перезапустила завод в Санкт-Петербурге. Площадка простаивала с весны, а теперь на ней изготавливают детали для Казахстана. Представители завода это официально не комментируют, но источники «Ведомостей» и собеседники “Ъ FM” информацию подтверждают. На площадке штампуют, сваривают и окрашивают кузова для Hyundai Solaris.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом данные кузова не предназначены для России — их корейская компания направляет на свой завод в Алма-Ату для последующей сборки машин. И для российского рынка это очень хорошая новость, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «То, что мы можем поставлять кузова, говорит о том, что проблем с наличием металла, их штамповкой, сваркой и окраской нет. Раньше мы поставляли в Казахстан машинокомплекты, где из них как раз собирали седаны для местного рынка.

На петербургском заводе Hyundai начали производить кузова для экспорта в Казахстан

Сейчас они, правда, называются Accent, а не Solaris, но это были полностью наши автомобили. Поскольку кузова для Казахстана не слишком заметны, то можно делать и отправлять. Бизнес — ничего личного. Я не удивлюсь, если казахстанские Accent с нашими кузовами в итоге будут привозить в Россию. Там в пересчете на рубли эти машины стоят миллиона 1,5, а у нас самый дешевый Solaris в Москве обойдется в 2 млн руб. Вот такой круговорот кузовов в российской автомобильной природе.

Корейцы так и не дождались разрешения от своего Министерства промышленности и торговли, которое, в свою очередь, ждет сигнала от Минфина и от Министерства торговли США. Фактически в этом ожидании они прожили с весны этого года. Что касается возможного давления на Hyundai, естественно, властям выгодно, чтобы производства работали, чтобы люди получали зарплату. Если бы это давление привело к реальным результатам, то заработал бы весь завод, а не только кузовное производство».

Экспортировать из России более сложные комплектующие и целые машинокомплекты Hyundai не может как раз из-за риска санкций, поскольку действует запрет на электронику, говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. При этом согласие США на работу в России корейская компания, скорее всего, получила, считает он:

«Не заметить это невозможно. Думаю, этот вопрос так или иначе был оговорен. Нельзя сказать о поддержке, но молчаливое согласие было получено.

Компания уже продумала все возможные негативные последствия, которые могут возникнуть, и, на мой взгляд, она не рискует. Сейчас, конечно, ни о каких машинокомплектах речь идти не может — только голое железо, пусть оно сварное, пусть оно обработано, покрашено, но какие-то комплектующие, к сожалению, не могут быть ни завезены, ни вывезены с территории Российской Федерации».

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге и раньше поставлял автомобили на экспорт. В прошлом году в страны ближнего зарубежья с него отправили 24 тыс. машин. На заводе работали 2,5 тыс. человек. В декабре компания начала частично сокращать коллектив.

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Иван Корякин

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