Первые автомобили «Москвич» поступили в продажу

Первые «Москвичи» поступили в розничную продажу, цена авто с двигателем внутреннего сгорания —1,97 млн руб., электрокар «Москвич Зе» — 3,5 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация автомобиля "Москвич 3"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Демонстрация автомобиля "Москвич 3"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что (люди.— "Ъ") интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 млн руб., с электрическим — 3,5 млн руб. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель»,— сказали в дилерском центре.

Ранее о том, что старт продаж «Москвичей» будет сегодня, 26 декабря, сообщал вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. О том, что цена кроссовера — 1,97 млн руб., 21 декабря объявил завод «Москвич», стоимость «Москвича Зе» не называлась. Также господин Ликсутов в интервью «Ъ» заявлял, что машины будут покупать сети каршерингов, чиновники и корпоративный сегмент.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с вице-мэром.

Полина Собакина