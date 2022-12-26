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Коммерсантъ FM
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Машины нагрузили планами

Насколько реально нарастить производство отечественных авто в два раза

Доля российских автомобилей внутри страны через восемь лет должна вырасти вдвое. Отечественные машины к 2030-му займут 80% рынка, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с премьером Михаилом Мишустиным. При этом, по словам чиновника, к 2025 году страна рассчитывает утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов машин. Такие цели прописаны в стратегии развития автопрома.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В краткосрочной и среднесрочной перспективе делать это будут в основном за счет высоколокализованной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе. Причем власти сфокусируются в том числе на развитии гибридов и электротранспорта, подчеркнул Денис Мантуров:

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«Эта унификация позволит масштабировать собственную компонентную базу, будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имею в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны.

На разработку компонентов и материалов предлагаем направить основную часть госфинансирования через действующую специализированную программу Фонда развития промышленности. Ее объем в этом году увеличен до 50 млрд руб. Учитывая глобальные тренды автопрома и задачу технологического суверенитета, мы сфокусируемся на развитии гибридных и электромобилей, водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта».

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» в начале декабря спрогнозировала, что доля продаж китайских машин на российском рынке может в ближайшие годы вырасти с нынешних 30% до 70%. Правда, при условии, что в стране продолжат наращивать их выпуск, а отечественный автопром, наоборот, замедлится. Если Россия в развитии производства пойдет по пути азиатского соседа, то шансы заметно увеличить долю местной продукции есть, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Если мы берем 2021 год, 82% автомобилей собиралось на территории Российской Федерации. Только модель была такая, что это в большинстве своем чисто иностранные компании. Cоответственно, получили проблему, которую получили. Как развивался Китай? Ни Volkswagen, ни Renault, никто не мог прийти и сказать, что будет делать машины. Они приходили, делали SPS каким-то китайским производителям, передавали туда свои технологии по текущим моделям и совместно занимались изготовлением машин. Если у нас будет так же, как в Китае, то цифра 80% абсолютно реалистична».

Что известно о сборке автомобилей из КНР на заводе «Автотор»

После того, как практически все западные автопроизводители покинули российский рынок, вариантов нарастить мощности и выпускать больше местных машин и комплектующих для них остается не так много, говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Если смотреть на автопром, то Россия может устраивать кооперацию только с дружественными странами, а из таковых с развитым производством остается фактически только Китай.

Потенциально есть еще индийский автопром, но он на порядок слабее, как и иранский. В принципе все, что связано с развитием компонентной базы, сборкой машин, это КНР. Что-то попробуют локализовать на территории России. Что касается планов ближайших восьми лет, в короткой перспективе это однозначно только сборка китайских автомобилей. Никакой российской платформы нет, кроме АвтоВАЗа.

На создание собственной площадки требуются три-пять лет и миллиарды инвестиций. Если это будет, можно подтянуть инженерный потенциал и все остальное».

Тем временем, по официальной статистике, производство легковых автомобилей в России в октябре подскочило относительно сентября в полтора раза. Как подсчитали в Росстате, в стране сошли с конвейеров более 37 тыс. новых машин, и таким образом рынок вернулся к помесячному росту после просадки в первом осеннем месяце. Впрочем, год к году октябрьское производство упало почти на 64%.

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Владимир Расулов

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