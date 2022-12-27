Глава АвтоВАЗа обещает рост цен на автомобили Lada ниже уровня инфляции

Рост стоимости автомобилей Lada в России в 2023 году составит меньше прогнозируемой инфляции в стране, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Банк России ранее оценивал инфляцию на уровне 5–7% на следующий год. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,5%.

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Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше»,— сказал господин Соколов (цитата по «РИА Новости»).

По данным «Ъ», продажи Lada резко упали на фоне частичной мобилизации. При закрытии сентября реализация просела на 20%, а трафик в автосалонах упал на треть. В период с 26 сентября по 2 октября средние темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тыс. машин в сутки с пиковых 1,5 тыс. неделей ранее. В итоге реализация составила 8,7 тыс. легковых автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Lada поубавилось покупателей».

Милена Костерева