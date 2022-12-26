Электромобиль Lada e-Largus будут выпускать в двух версиях

Прототипы электромобилей Lada e-Largus проходят дорожные и лабораторные испытания. Начать их производство планируется на заводе в Ижевске в конце 2023 года, сообщил АвтовВАЗ. Машину будут выпускать в пассажирской версии, а также в версии коммерческого фургона.

Сегодня, 26 декабря, в Ижевске прошла презентация прототипа электромобиля Lada e-Largus. Его представил президент АвтоВАЗа Максим Соколов главе Удмуртии Александру Бречалову. Предполагается, что эта модель «будет наиболее локализованным российским электромобилем». По данным компании, доля использования комплектующих от российских поставщиков должна составить как минимум 50%.

Общая грузоподъемность машины — 430 кг. Максимальная скорость — 145 км/ч, а разгон — до 100 км/ч менее чем за 10 сек. Запас хода — не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки. Литий-ионные батареи находятся в моторном отсеке и зоне, где ранее был бензобак, уточняется в пресс-релизе производителя. Стоимость не называется.

Электромобиль Lada e-Largus АвтоВАЗ анонсировал в августе. Господин Соколов говорил, что электромобиль будет стоить на 20–30% дороже своего прототипа (Lada Largus). Он обещал, что компания намерена представить первую опытную партию в 2023 году.

Лаура Кеффер