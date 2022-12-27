«Москвичи» заехали в салоны

В столичные автосалоны начали поступать первые автомобили «Москвич». Некоторые опрошенные “Ъ FM” официальные дилеры марки планируют 27 декабря открыть шоурумы, где покупатели смогут оценить новинку. Речь пока идет о моделях с бензиновым двигателем, электрические версии поступят в продажу уже в следующем году. Хотя, по данным СМИ, несколько машин уже есть у одного дилера. Российский электрокар обойдется в 3,5 млн руб. Будет ли на него спрос? Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Старт продаж электрической версии «Москвича» вице-мэр столицы Максим Ликсутов анонсировал на 26 декабря. Он называл машину достойной, однако ее стоимость не уточнял. Позже ТАСС со ссылкой на автосалон «Петровский» сообщил, что первые электрокары «Москвич 3е» уже поступили в продажу, а рекомендованная цена на них — 3,5 млн руб. Однако в разговоре с “Ъ FM” дилер сообщил, что ничего об этом не знает: «Старта продаж в этом году точно нигде не будет, поэтому пока цен нет. Автомобилей у нас на данный момент тоже нет. Все теперь после Нового года. Я могу записать ваш контактный номер и позвонить, как только "Москвич" появится у нас».

В целом обзвон 11 официальных дилеров «Москвича» показал, что машины еще только начинают поступать в салоны, причем именно в бензиновой версии. Так, например, в компании «Автопассаж» обещали, что только 27 декабря откроют шоурум, где автомобиль можно будет посмотреть, а о его стоимости покупатели узнают на месте:

«К нам первые машины только везут, речь идет о бензиновой версии. Электрические пока еще не поставляли. Была информация, что начнут с 26-го, но пока только вот бензиновые везут. Цена на автомобили с механической коробкой начинается от 1,97 млн руб., с вариатором — от 2,035 млн руб. Но пока еще нет бюллетеней по продаже, к каким программам они непосредственно будут подключены. Так что советуем приехать и посмотреть на модели. Если они вас устроят, то мы будем договариваться о цене и так далее».

Почти 2 млн руб. за «Москвич» в базовой комплектации с механической коробкой передач эксперты ранее называли сильно завышенной ценой. А если учесть, что электромобили всегда процентов на 30% бензинового аналога, то стоимость «Москвича 3е» в 3,5 млн руб. похожа на правду, говорят собеседники “Ъ FM”. Но в этом случае машина вряд ли будет востребована у россиян, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «У нас нет электромобилей дешевле 3 млн руб., если мы не берем историю с субсидиями. И это главная причина того, почему у нас непопулярен такой транспорт даже в качестве идеи. Большинство людей сейчас не могут дотянуться до новой Vesta, а некоторые — до новой Granta.

Если цена на электрический "Москвич" составит 3,5 млн руб., то, на мой взгляд, он пролетит мимо рынка».

Однако «Москвичами» уже активно интересовались службы такси. Например, в конце ноября «Ситимобил» сообщал, что предварительно договорился о поставках 2 тыс. машин в свой парк. Но пока на столичном заводе планируют до конца года собрать всего 600 автомобилей, из которых 200 электрические. Автоэксперт Вячеслав Субботин уверен, что именно такси и различные госструктуры — самые очевидные покупатели этих моделей:

«Ценообразование на "Москвич" не зависит от спроса на него, будь то бензиновая версия или электрическая. Потому что покупать его будут структуры, связанные с правительством Москвы, по той цене, которую объявят. Другие покупатели, как мне кажется, брать их не будут.

Автомобили просто будут сплавлять в сервисы каршеринга, такси и муниципальным службам».

В этом смысле кажется логичным делать ставку на бензиновые машины, которые с учетом субсидий могут быть гораздо дешевле электрического аналога. Однако эксперты отмечают, что тренды поменялись. В той же Москве, например, уже давно повсюду ездят электробусы. А за ностальгию по дизельному транспорту от ЛиАЗ можно прослыть ретроградом.

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