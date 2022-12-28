Авторынок недосчитался шести нолей

Российский авторынок в 2022 году пережил едва ли не худший кризис за всю свою историю. Продажи упали почти в два раза, целый ряд производителей покинул страну. В настоящее время он ищет точки опоры в виде китайских компаний, развивающегося параллельного импорта, набирающих скорость российских производственных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Миллион новых легковых автомобилей, по предварительным данным, недосчитался автомобильный рынок в уходящем 2022 году. Санкции и бойкот ведущих мировых автомобильных концернов обрушили здесь продажи на беспрецедентные в новейшей истории 60%: если, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году в России было продано 1,66 млн автомобилей, то по результатам 2022-го ожидается показатель на уровне 700 тыс. авто. Кардинально сократилось и число присутствующих на российском авторынке марок: если в прошлом году их насчитывалось более 50, то к концу текущего года — только порядка 15 автомобильных брендов.

Санкционная война разделила участников российского автомобильного рынка на три лагеря: первый тип компаний, такие как Renault, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, публично объявил о прекращении своей деятельности в России. Второй тип автопроизводителей затаился: официально они вроде бы присоединились к блокаде РФ и остановили сюда официальные поставки. Но при этом о полном уходе не заявляли и свои производственные мощности временно заморозили. Это в первую очередь относится к корейским брендам (Hyundai, Kia), впрочем, по такому же выжидательному сценарию пока действуют немецкие марки (Volkswagen, BMW), чешская Skoda, французские Peugeot, Citroen, японские Mitsubishi и Subaru.

Ну и третий тип автопроизводителей, вопреки санкционному давлению, не только не прекратил свою деятельность в РФ, но и стремится активно ее наращивать. Прежде всего это, понятно, традиционные российские производители АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Ну и также возрастающую роль в автомобилизации России продолжают играть китайские компании. Хотя и среди представителей компаний из КНР есть те, которые агрессивно занимают освобождающиеся рыночные ниши, но также имеются компании, которые развивают продажи в России осторожно и с оглядкой.

Российско-китайская дружба

В уходящем году лидирующие позиции в продажах новых автомобилей в России продолжает удерживать АвтоВАЗ: за 11 месяцев 2022 года реализация машин Lada хоть и упала на 49%, однако оставшиеся 164,6 тыс. выпущенных автомобилей позволили ведущему российскому автопроизводителю упрочить свое положение на рынке. По результатам 11 месяцев он занял рекордную для себя долю в 30%. А по итогам ноября она и вовсе составила совсем внушительные 47%.

Развод с альянсом Renault—Nissan, заморозка поставок комплектующих со стороны крупных мировых производителей автокомпонентов стали серьезным вызовом для АвтоВАЗа в текущем году. Производство российского автогиганта неоднократно останавливалось, но в итоге компания сумела наладить на своем конвейере выпуск трех моделей: бюджетной Lada Granta, а также внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Эти модели по итогам 11 месяцев занимают первые позиции в рейтинге самых продаваемых машин в уходящем году (Granta в ноябре было продано 13 тыс., Niva — 6,8 тыс.).

Российские бренды в зеркало заднего вида ослепляют фары набирающих скорость китайских машин. Согласно отчету АЕБ, возрастающим потребительским предпочтением сейчас пользуются такие модели из КНР, как Haval Jolion (2,02 тыс. продаж в ноябре), Geely Сoolray (1,67 тыс.), Haval F7 (1,29 тыс.), Geely Atlas Pro (1,04). Ожидается, что по итогам текущего года доля китайских марок в России составит порядка 25%. Это внушительный скачок по сравнению с тем, что было еще пару лет назад — например, в первом полугодии 2020 года доля китайских авто в России составляла всего 3%. По итогам прошлого года она поднялась выше уровня 6%. А в текущем году доля автомобилей из КНР, получается, скакнула более чем в четыре раза.

В настоящее время на российском рынке присутствует более десятка китайских автомобильных брендов. Однако более 85% всех продаж китайских машин приходится на три автопроизводителя: это компания Chery, которая вместе со своим премиальным подразделением Exeed и недавно выведенным новым брендом Omoda в текущем году продаст порядка 40 тыс. автомобилей. Другая китайская компания, Great Wall, со своими марками Haval и недавно представленной маркой премиальных внедорожников с воинствующим названием Tank реализует в РФ более 30 тыс. авто. И третий автопроизводитель — Geely — закончит год на российском рынке на уровне 22 тыс. машин.

В России официально присутствуют и другие китайские марки, но их продажи гораздо скромнее: Changan (в 2022 году будет продано в районе 5,5 тыс. машин), FAW (2,3 тыс.), Dongfeng (1,7 тыс.), GAC (0,5 тыс.). Между тем рейтинг автопроизводителей в самом Китае выглядит по-другому. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, по итогам прошлого года самым крупными автопроизводителями КНР являются SAIC Motor (5,3 млн проданных автомобилей), FAW Group (3,5 млн), Dongfeng Motor (3,2 млн). Далее идут: Changan Automobile (2,3 млн), Guangzhou Automobile Industry Group (GAC — 2,144 млн), BAIC Group (1,723 млн), Geely Holding Group (1,328 млн). Замыкают десятку Great Wall Motors (1,281 млн), Chery Automobile (959 тыс.), BYD (745 тыс.).

Топ-10 моделей авто на российском авторынке в ноябре 2022 года, по данным АЕБ* Выйти из полноэкранного режима Марка Модель Продажи в ноябре 2022 (шт.) Lada Granta 13015 Lada Niva 6898 Haval Jolion 2021 Geely Coolray 1678 Haval F7 1298 Geely Atlas Pro 1048 Lada Vesta 1009 УАЗ Patriot 995 Kia Sportage 781 Geely Tugella 770 Открыть в новом окне *За исключением данных по продажам компании Chery, которая предоставляет отчеты на ежеквартальной основе. Источник: АЕБ

Но пока ведущие китайские компании не спешат в Россию. Связано это с тем, что, с одной стороны, российский рынок для международного бизнеса сейчас токсичен, в том числе китайские производители опасаются вторичных американских санкций. Другой важный момент для китайцев — это продолжающееся сотрудничество с ведущими западными автомобильными компаниями, а также производителями компонентов, которое тоже может быть поставлено под удар из-за развития сотрудничества с РФ. Не стоит также забывать, что продажи автомобилей внутри самого Китая и так развиваются бурно и у китайских компаний в приоритете сейчас осваивать более знакомый для них внутренний рынок, чем пытать счастья на рынке РФ, который сейчас особенно плохо предсказуем. А что если в будущем антироссийские санкции начнут ослабевать и европейские, корейские, японские компании начнут возобновлять в РФ деятельность? Получится ли у китайских компаний удержать занятые тут рыночные позиции? Такие вопросы не могут не волновать маркетологов китайского автопрома.

Параллельные прямые

Российский автомобильный рынок в уходящем году можно сравнить с больным, который хоть и находится в тяжелом состоянии, но все же продолжает дышать. Помимо отечественных производственных проектов и работы китайских товарищей дополнительным кислородным баллоном для рынка можно назвать поставки автомобилей по разрешенным весной схемам параллельного импорта. Согласно новым законодательным нормам, теперь поставщик может не спрашивать разрешения автопроизводителя на ввоз автомобильной продукции того или иного бренда. Этой возможностью в последнее время активно пользуются как крупные российские автодилерские предприятия, так и небольшие компании, а также частные лица.

Например, недавно компания «Ключавто» объявила о ввозе в РФ более 4 тыс. «параллельных» автомобилей таких марок, как Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Mercedes, Porsche, BMW, Land Rover. «Теперь в Россию ввозятся новые модели, ранее не представленные на рынке, но имеющие большой потенциал, например зарекомендовавшие себя за рубежом Mazda CX-4, Toyota Avalon, Mazda Atenza»,— рассказывает Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга «Ключавто». По ее словам, поставки параллельным импортом открывают новые большие возможности как перед потребителем, так и перед представителями автомобильного бизнеса. Что же касается гарантийных обязательств, то в случае независимых поставок их на себя может брать автодилер. В частности, тот же «Ключавто» дает двухлетнюю гарантию на ввозимые компанией автомобили.

По параллельным схемам автомобили в уходящем году начали ввозить из самых разных географических точек: из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан), а также из Германии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая. Иногда встречаются и экзотические государства—отправители новых машин, такие как Индонезия, Таиланд, Малайзия. По данным аналитического агентства «Автостат», с началом осени поставки в Россию машин по параллельному импорту исчисляются тысячами, и по итогам года такие продажи могут превысить долю в 10% от всего рынка новых авто. А в наступающем году она может увеличиться до 30% и более.

Участники рынка, с одной стороны, говорят о привлекательности таких схем поставок. Но, с другой стороны, тут много рисков как для потребителя, так и для поставщика. Потребитель не может получить полноценную гарантию автопроизводителя, адаптацию машины к специфичным российским условиям, под вопросом стабильность поставок запчастей. Для поставщика параллельные схемы поставок требуют значимых дополнительных инвестиций — средства для покупки авто за рубежом приходится замораживать на длительный срок, к тому же никто не отменял трудности с логистикой, с зарубежными финансовыми трансакциями и другие проблемы. «По параллельному импорту могут быть востребованы те модели, которые перестали поставляться по официальным каналам, в частности автомобили премиум- и лакшери-сегментов,— комментирует Андрей Ольховский, генеральный директор автодилера "Автодом".— Однако в параллельном импорте мы видим много проблем — это решение временное, и надо от него отказываться в ближайшем будущем».

С надеждой на лучшее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Развитие российского автомобильного рынка в новом, 2023 году связано со многими неопределенностями, в том числе со слабо предсказуемой геополитической обстановкой. Критичные для поставок иностранных автомобилей санкции могут как усилиться, так и ослабнуть с последующим возвращением в РФ иностранных автоконцернов (как это было в Иране). Но в любом случае участники авторынка прогнозируют рост продаж, которые должны увеличиться хотя бы на 10–15%, до уровня более 800–850 тыс. авто.

Помимо роста поставок параллельного импорта и активизации китайских компаний драйвером роста должны стать анонсированные производственные проекты на территории РФ: прежде всего это АвтоВАЗ, который в новом году обещает поднять производство с 200 тыс. автомобилей до более чем 400 тыс. машин и расширить в новом году свою модельную линейку (весной ожидается запуск модели Vesta, готова к возрождению на конвейере также Lada Largus). Амбициозные планы на будущее предъявляет завод «Москвич», запустивший производство в ноябре и планирующий в 2023 году выйти на уровень выпуска в 40 тыс. машин, в том числе электрокаров. Выпуск авто на электрическом ходу развивает и компания «Моторинвест» в Липецкой области, которая заявляет годовой объем выпуска до 15 тыс. электрических моделей под маркой Evolute. «В будущем году в России будут развиваться сегмент автомобилей китайских брендов, рынок электрокаров и поставки моделей по параллельному импорту,— прогнозирует Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автодилера "Авилон".— Сейчас же спрос на автомобильном рынке замедлен — часть клиентов приняли решение повременить с приобретением нового авто. При текущей ситуации ожидается, что традиционных зимних распродаж не будет, так как основным трендом по-прежнему является дефицит моделей, сейчас авторынок сжат».

Георгий Коротаев