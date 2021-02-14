Главные новости за выходные 13–14 февраля

Сенат Конгресса США оправдал 45-го президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. За проголосовали 57 человек, против — 43 человека. Примечательно, что сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев. Подробнее об обвинениях

Телеканал «Россия 24» показал фрагменты встречи президента РФ Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. На встрече глава государства, в частности, прокомментировал протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Президент считает, что «фигуранта» использовали в период усталости людей от пандемии. Подробнее о встрече

В Москве с пятницы, 12 февраля, не прекращался аномальный снегопад. К ночи на воскресенье, 14 февраля, прирост снега составил 34 см. В субботу пробки достигали 8 баллов. В столичных аэропортах массово задерживались и отменялись рейсы. Все выходные в столичном регионе действовал желтый уровень погодной опасности. В двух районах Москвы обрушились крыши ангаров, погибли двое. Власти пообещали очистить город от снега за пять суток.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом 13 и 14 февраля был меньше 15 тыс. человек. В субботу оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил о 14 861 новом случае, а в воскресенье — о 14 185 случаях.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов сложил с себя полномочия в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Временно исполнять обязанности главы ВФЛА будет первый вице-президент федерации Ирина Привалова. Ограничения CAS будут действовать до 17 декабря 2022 года, после этого господин Иванов вернется к исполнению своих обязанностей.

Победитель Олимпийских игр 1960 года в Риме в соревнованиях по тяжелой атлетике, политический деятель Юрий Власов умер на 86-м году жизни. Причина смерти не сообщается. Подробнее

Российская сборная обыграла команду Чехии со счетом 7:4 в шведском этапе Еврохоккейтура и досрочно победила в общем зачете турнира. Это девятая подряд победа российской сборной по хоккею в Евротуре.

В Японии 13 февраля в 23:08 (17:08 по московскому времени) произошло землетрясение магнитудой 7,3. Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года. Пострадали 150 человек, о погибших не сообщается. Российскому посольству неизвестно о россиянах среди пострадавших.

Еще одно землетрясение произошло в 10 км от Еревана. Магнитуда составила 4,9. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах города с полок падали продукты, в домах на пол падала мебель. В результате землетрясения пострадал один человек.

Стоимость биткойна продолжила бить исторические рекорды. Утром 14 февраля цена криптовалюты к самому популярному стейблкойну USDT обновила исторический максимум, достигнув отметки более $49,4 тыс.

В Москве на Старом Арбате состоялась акция «Цепь солидарности и любви». Участники, преимущественно женщины, выстроились в линию, держась за белую ленту. Таким образом они выразили поддержку женщинам-политзаключенным. По оценке корреспондента “Ъ”, в цепь выстроились несколько сотен человек. Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.