«Яндекс Пэй» восстановил основные функции после сбоя из-за атаки БПЛА на ЦОД

По словам господина Пирогова, в «сейвах» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту Пэй, следить за балансом. Оплаты и переводы работают еще с прошлой недели. Также клиенты могут оформлять карту Пэй, заказывать и активировать пластиковые карты и платежные стикеры. На кассах и в приложениях магазинов-партнеров снова заработала оплата по QR-коду.