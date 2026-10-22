«Яндекс Пэй» восстановил основные функции после сбоя из-за атаки БПЛА на ЦОД
«Яндекс Пэй» восстановил основную функциональность сервисов. Работа по некоторым направлениям, например, оплатой картой Супер Сплит, еще продолжается. Об этом рассказал глава финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов.
По словам господина Пирогова, в «сейвах» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту Пэй, следить за балансом. Оплаты и переводы работают еще с прошлой недели. Также клиенты могут оформлять карту Пэй, заказывать и активировать пластиковые карты и платежные стикеры. На кассах и в приложениях магазинов-партнеров снова заработала оплата по QR-коду.
Кроме того, по карте «Пэй» вновь начисляют кешбэк. По совершенным покупкам можно возвращать рубли за баллы Плюса. С 16 октября также заработали операции по погашению кредитов. «Чтобы избежать просроченных платежей за покупки, оплаченных в Супер Сплит, пожалуйста, проверьте, что на привязанной карте достаточно средств»,— посоветовал Дмитрий Пирогов.
В начале октября под удар БПЛА попали три центра обработки данных (ЦОД) «Яндекса». При атаки 11 октября возник масштабный сбой в работе сервисов компании и ее облачных партнеров.