Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат Конгресса США оправдал 45-го президента Дональда Трампа по делу об импичменте. За проголосовали 57 человек, против — 43, передает AP.

Для импичмента требовалось 67 голосов из 100. Сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев.

Ранее 13 февраля Сенат согласился вызвать свидетелей на процесс по импичменту, что могло бы затянуть процесс рассмотрения дела. Однако позже стороны договорились отказаться от вызова свидетелей. Вместо этого к делу приобщили заявление члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру-Батлер, которая рассказала о телефонном разговоре Дональда Трампа с лидером республиканского меньшинства в нижней палате Кевином Маккарти. Республиканец якобы призывал президента в день штурма Капитолия успокоить протестующих, но господин Трамп своевременно не отреагировал на эту просьбу.

Господина Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Впервые в истории процедуре импичмента подвергался один и тот же президент. Причем во второй раз дело рассматривали уже после того, как господин Трамп ушел с должности главы государства.

Подробнее о причинах импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».