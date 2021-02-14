На юге Москвы под обрушившейся кровлей ангара погиб человек

В московском районе Царицыно обрушилась крыша металлического ангара, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Из-под завалов извлекли человека, он погиб.

«В Царицыно, по ул. Промышленная, д. 11А, стр. 45 (промзона), произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, использовавшегося под склад на площади 1000 кв. м. В здании находился один человек, он погиб»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

На сайте столичного управления МЧС сообщается также об аналогичном происшествии накануне, 13 февраля. Тогда в деревне Кресты в Новой Москве произошло проседание кровли металлического ангара. Двух человек извлекли и передали бригаде скорой помощи, третий был найден без признаков жизни.

Отметим, что 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков для столицы. За день 11—ночь 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 см, что составляет 97% месячной нормы.