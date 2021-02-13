Рядом с Ереваном произошло землетрясение

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,9. По данным сейсмологов, глубина очага составила 10 км. Эпицентр находился приблизительно в 10 км от Еревана, в котором ощущались толчки. В результате землетрясения пострадал один человек.

По предварительным данным, на которые ссылается «Интерфакс», сила толчков составила 5–6 баллов. Многие жители Еревана покинули свои дома, в городе наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом, сообщает ТАСС. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах в Ереване с полок падали продукты, в домах на пол падала мебель.

По данным МЧС Армении, сила толчков в эпицентре составила 6–7 баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях ощущались толчки силой 3–4 балла.

В результате землетрясения пострадал один человек, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет»,— заявил господин Пашинян (цитата по ТАСС).