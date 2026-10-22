Песков: в сотрудничестве России и Китая по энергетике есть нераскрытые горизонты
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере — «поистине широкомасштабное», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны продолжат работу над раскрытием потенциала в этом направлении.
«Оно имеет еще не раскрытые горизонты. И обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Россия и Китай сотрудничают в том числе по проекту газопровода «Сила Байкала». Он должен пройти от месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет, хотя он пока не подписан. «Газпром» и CNPC могут согласовать его до конца года, говорил вице-премьер Александр Новак.