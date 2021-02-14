Петербурженки встали в цепь солидарности у памятника жертв политических репрессий

В Санкт-Петербурге проходит акция солидарности с теми, кого несправедливо преследует государство. Участники выстроились в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий.

Как сообщает корреспондент “Ъ” с места событий, в акции участвуют несколько десятков человек — преимущественно девушки. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о примерно 80 участницах. Они стоят с белой лентой, а также держат в руках сердечки из картона и цветы. Рядом стоит автомобиль видеонаблюдения полиции, но правоохранители акции не мешают.

Подобная акция проходит в Москве на Старом Арбате, где в цепь выстроилось несколько сотен человек.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург