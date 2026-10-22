На Тайване впервые началась забастовка сотрудников полупроводниковой отрасли

На Тайване производится около 60% от всей продукции американской Micron Technology. Профсоюз заявил, что забастовка продлится один день, чтобы не нарушать производственный цикл на заводах. Если руководство не пойдет на уступки по премиям для рабочих, профсоюз оставил за собой право провести акции протеста.