На Тайване впервые началась забастовка сотрудников полупроводниковой отрасли
Члены профсоюза тайваньского подразделения Micron Technology начали забастовку. Она стала первой в истории острова забастовкой сотрудников полупроводниковой отрасли. Рабочие недовольны, что рост прибылей от производства подвинутых ИИ-чипов «слабо отражается на их зарплатах и премиях», отмечает Nikkei. 3 сентября у Micron закончился 2026 финансовый год, за который компания получила чистую операционную прибыль $99 млрд.
Во время переговоров руководство компании предлагало выплатить единовременный бонус размером 68 месячных окладов. Однако профсоюз требовал бонус размером 83 оклада и постоянную ежеквартальную выплату премий в размере 15% от годовой прибыли. После того как стороны не пришли к согласию, рабочие вышли на забастовку.
На Тайване производится около 60% от всей продукции американской Micron Technology. Профсоюз заявил, что забастовка продлится один день, чтобы не нарушать производственный цикл на заводах. Если руководство не пойдет на уступки по премиям для рабочих, профсоюз оставил за собой право провести акции протеста.