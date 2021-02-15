Чехам Мальмё не показалось

Сборная России выиграла третий этап Евротура, который завершился в воскресенье в Мальмё. Одолев чехов со счетом 7:4, она набрала восемь очков и заняла первое место на Шведских играх. Причем это была ее рекордная, девятая победа подряд в рамках одного Евротура. Россияне также праздновали успех на первом и втором этапах этой серии турниров.

Сборная России произвела столь позитивное впечатление на Шведских играх, что заключительный матч с чехами при любом, даже неблагоприятном исходе уже практически не мог его испортить. После достаточно уверенной победы над финнами, несмотря на весьма упорное сопротивление соперника, она на зубах вытащила игру со шведами, которая складывалась очень тяжело и в основном проходила под диктовку хозяев турнира. «Тре крунур» россияне по традиции текущего Евротура дожали на буллитах. Напомним, так было и на Кубке Карьяла, и на Кубке «Первого канала». В итоге и эта команда продолжила победную серию, начатую еще молодежной сборной до 20 лет на первом этапе, притом что ее средний возраст оказался немногим выше — 21,1 года.

Конкуренты привезли в Мальмё куда более опытные составы. А во встрече с Чехией российская ледовая дружина еще больше помолодела, ведь в заявку на нее не попал 27-летний нападающий Сергей Шмелев. Кстати, любопытно, что автору ответной шайбы в противостоянии со шведами Даниле Моисееву ассистировали самый «пожилой» хоккеист нынешней сборной Шмелев и самый юный, 17-летний Никита Чибриков. Кроме того, тренеры предоставили отдых голкиперу Александру Самонову, который на славу потрудился в предыдущих матчах и даже заслужил похвалу от великого Владислава Третьяка, отметившего, что он достоин поездки на чемпионат мира. Место в воротах занял 18-летний Ярослав Аскаров, а также свой шанс получили еще два игрока молодежки — защитники Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин.

Участники недавнего молодежного чемпионата мира в присутствии более старших товарищей, таких как тот же Шмелев, Дамир Жафяров, Павел Красковский или Владимир Бутузов, держались все-таки несколько скромно. Именно эти игроки задавали тон в нападении и делали результат. Клубная связка Жафярова с Иваном Чеховичем из «Торпедо» организовала два гола финнам, а Бутузов забросил тогда решающую, третью шайбу. Нападающий «Амура» затем забил и победный буллит шведам. Но в матче с чехами наконец-то взяла инициативу на себя и молодежь. Захар Бардаков после броска защитника Кирилла Кирсанова и подправления Чибрикова открыл счет, четко сработав на добивании. А потом команду подтащил Аскаров, когда подопечные Филипа Пешана бросились отыгрываться. Правда, в одном из эпизодов они все же затолкали его вместе с шайбой в ворота.

Во втором периоде россияне и вовсе столкнулись, казалось бы, с непреодолимыми трудностями.

Сначала они почти две минуты втроем отбивались от чешской пятерки и выстояли. К слову, за весь турнир соперники так и не смогли справиться с российскими спецбригадами меньшинства, которые сыграли на ноль. Но как только опасность вроде бы миновала, Аскаров немного расслабился и пропустил, что называется, вратарский гол со сложной для взятия ворот позиции. И тут же чехи заставили капитулировать его еще раз.

Однако даже при счете 1:3 команда Игоря Ларионова не запаниковала. До перерыва Красковский реализовал большинство, а уже в третьем отрезке матча россияне просто укатали чехов, накидав им аж пять шайб. Вслед за Красковским отличились еще два представителя «Локомотива» — нападающий Николай Коваленко и защитник Даниил Мисюль. Далее результативным действием отметился Василий Подколзин. Когда чешская сборная заменила голкипера на шестого полевого игрока, Бутузов поразил пустые ворота, а вскоре еще и Чибриков завершил выход «два в одного» с передачи Бардакова. Концовка турнира получилась, конечно, очень эффектной и только усилила общее впечатление от выступления российских хоккеистов.

Александр Ильин