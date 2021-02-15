Дональд Трамп не оправдал недоверия

Сенат Конгресса США рассмотрел вопрос об импичменте экс-президенту Дональду Трампу. Его обвиняли в подстрекательстве к мятежу, который привел к штурму Капитолия, предпринятому 6 января сторонниками пересмотра итогов президентских выборов. Не имеющая аналогов в истории США вторая попытка отстранить от власти президента, который к тому же к моменту голосования сложил полномочия, не увенчалась успехом. Хотя резолюцию об импичменте поддержали семь республиканцев, сторонники вотума недоверия не набрали необходимых двух третей голосов. После того как оппоненты Дональда Трампа не смогли лишить его права бороться за кресло президента на выборах 2024 года, 45-й президент США пообещал представить свой новый план возрождения Америки.

Рассмотрение резолюции об объявлении импичмента Дональду Трампу, который за две недели до истечения своих президентских полномочий, 6 января, призвал своих сторонников «сражаться, как черти» и не допустить утверждения Джо Байдена в должности президента США, транслировалось ведущими американскими телеканалами, превратившись в заключительное шоу по итогам президентских выборов 3 ноября 2020 года.

Инициировавшие процедуру импичмента, уже вторую за время правления Дональда Трампа, члены Палаты представителей выступали в роли обвинителей, в то время как сенаторы играли роль присяжных. В утвержденной Палатой представителей резолюции, вынесенной на рассмотрение Сената, фигурировала одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. По версии противников Дональда Трампа, именно его провокационные заявления, сделанные накануне утверждения обеими палатами Конгресса итогов президентских выборов, привели к предпринятому его сторонниками штурму Капитолия.

Перед голосованием сенаторы посмотрели видеоматериалы о событиях 6 января, напомнившие о том, как толпа сносит ограждения, сметает полицейских и врывается в Капитолий, отчего охваченные паникой конгрессмены вынуждены прервать свое заседание по утверждению Джо Байдена 46-м президентом США и спешно эвакуироваться.

Согласно законодательству США, для вынесения обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента за него должны проголосовать не менее двух третей членов Сената (67 из 100).

Учитывая, что в настоящее время демократы имеют в верхней палате Конгресса 50 мест, для того чтобы импичмент Дональду Трампу состоялся, им необходимо было перетянуть на свою сторону как минимум 17 республиканцев — задача, которая изначально выглядела нереализуемой.

Когда на экране в зале заседания Сената появились цифры голосования, стало ясно: сенсации не произошло. За резолюцию проголосовали 57 членов верхней палаты, против — 43 члена. Несмотря на то что такой исход голосования был предрешен заранее, лидеры демократов не скрывали своего разочарования.

«Большинство республиканцев Сената проголосовали за то, чтобы оправдать бывшего президента Трампа, навсегда вписав свои имена в историю рядом с его именем. Бывший президент пытался отменить итоги законных выборов, спровоцировал нападение на наши собственные власти, и больше половины республиканцев решили оправдать это»,— негодовал лидер демократического большинства Сената Чак Шумер.

Еще более резко высказалась спикер Палаты представителей, третий человек в иерархии американской власти и наиболее непримиримый оппонент Дональда Трампа Нэнси Пелоси. Как следует из ее заявления, вместо того чтобы следовать данной ими клятве защищать Конституцию США, «группа трусливых сенаторов не смогла достойно отнестись к тому, что сделал президент, и к тому, что было на кону для страны». По ее мнению, сенаторы-республиканцы, голосовавшие против, думали только о том, как бы сохранить свои теплые места и избежать конфликта со своими избирателями и однопартийцами.

Несмотря на то что демократы не сумели добиться главного — лишения Дональда Трампа права участвовать в будущих выборах, что стало бы невозможным в случае объявления ему импичмента,— триумфом для 45-го президента США итоги голосования в Сенате не назовешь.

Демократам удалось заручиться поддержкой сразу семи сенаторов-республиканцев — за все четыре случая процедуры импичмента в истории США это наибольшее число членов верхней палаты Конгресса, выступивших против президента-однопартийца.

Некоторые из них решились пойти на этот шаг, осознавая, что он может стоить им политической карьеры. Подтверждением слов Нэнси Пелоси, что голосование за импичмент требовало от республиканцев смелости, стали те проблемы, которые уже возникли у проголосовавших за.

Так, представительства Республиканской партии в Луизиане и Северной Каролине осудили представляющих эти штаты сенаторов Билла Кэссиди и Ричарда Барра, назвав их действия «огорчающими» и «шокирующими».

Между тем не кто иной, как лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, проголосовавший против импичмента, тем не менее выступил с таким заявлением, которое вряд ли пойдет в копилку Дональду Трампу. «Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп с практической и моральной точек зрения ответственен за провоцирование событий того дня. Люди, которые штурмовали здание, были убеждены, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента»,— заявил Митч Макконнелл. Объясняя, почему при такой позиции он все же проголосовал против, Митч Макконнелл сослался на исключительно формальный момент: по его словам, вынесение Сенатом импичмента невозможно задним числом в том случае, если президент уже не занимает свою должность.

Комментируя итоги голосования, прервавший молчание последних недель Дональд Трамп назвал происшедшее очередным этапом охоты на ведьм, которой до него не подвергался ни один президент в истории США. «В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей.

Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки»,— пообещал господин Трамп своим сторонникам, поблагодарив их за поддержку.

«Провал импичмента был вполне предсказуем, учитывая расклад сил в Сенате. Тем не менее демократы будут использовать решение Палаты представителей, инициировавшей повторный импичмент как оружие против Трампа, если он решит выдвинуть свою кандидатуру в президенты в 2024 году»,— заявил “Ъ” профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин. «Демократы настолько боятся повторения сценария выборов 2016 года, что запасаются всеми инструментами и механизмами, чтобы предотвратить возможную очередную консервативно-популистскую победу, будь то самого Дональда Трампа или одного из его сторонников»,— резюмировал эксперт.

Сергей Строкань