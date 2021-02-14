В московских аэропортах задержано и отменено 88 рейсов на фоне аномального снегопада

В столичных аэропортах задержано 82 и отменено 6 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». В Домодедово задержали 66 и отменили один рейс, во Внуково задержали 10 и отменили 5 рейсов, в Шереметьево задержали 6 рейсов. Проблемы с вылетом наблюдаются на фоне аномального снегопада в Москве.

Как сообщается на сайте «Метеоновостей», 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков для столицы. «За 12 февраля в Москве выпало 13 мм, прежний рекорд с 7,4 мм остался в 1973 году. 13 февраля на город высыпало 18 мм осадков, что стало новым рекордом для этих суток! В результате снегопадов за день 11—ночь 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 см, что составляет 97% месячной нормы»,— отмечают метеорологи.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на 11:10 пробки в Москве оцениваются в три балла. Есть затруднения на некоторых участках Садового кольца, однако в целом движение свободное.

Дептранс столицы в своем Telegram-канале также сообщает о локальных затруднениях на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе, на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе и на Симферопольском шоссе (там сильно осложнено движение из-за фур, отмечает ведомство). Общественный транспорт работает штатно. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Отметим, что почти во всех регионах Центрального федерального округа объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Гидрометцентр предупредил об опасности в Москве и Московской области из-за ветра 15 м/с и гололедицы.