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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Школьников пригласили на Бостонское чаепитие

В регионах тестируют новый экзамен по истории
В ряде регионов началась апробация устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года он станет обязательным и будет являться допуском для сдачи ОГЭ, однако пока Рособрнадзор только решает, как именно его проводить. Как выяснил “Ъ”, в ведомстве рассматривают три варианта организации собеседования, а экзаменационные задания могут проверять знания школьников не только по российской, но и по всемирной истории.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В октябре и ноябре в ряде регионов проходит апробация устного экзамена по истории для девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре. В ходе пилотных собеседований ведомство тестирует различные варианты организационных моделей испытания, а также несколько форматов экзаменационных заданий (контрольно-измерительных материалов; КИМ). «По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения, и будут приняты соответствующие решения»,— заявили в Рособрнадзоре. На запрос “Ъ” полного перечня регионов там к моменту публикации материала не ответили.

Какие форматы рассматриваются для пробного собеседования по истории

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Сколько участников и школ задействовать в пилотном собеседовании, решали местные власти. Например, в Якутии в эксперименте участвуют 12 учреждений и 270 человек, а в Татарстане — 9 школ и 414 человек. Результаты пробного экзамена не влияют на оценки учащихся.

Введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников анонсировал в марте 2026 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «На экзамене будет проверяться, как думает и размышляет школьник»,— объяснял министр. Успешное прохождение испытания будет являться допуском к сдаче ОГЭ (сейчас для этого нужно сдать устный экзамен по русскому языку) и возможности получить аттестат. Проводить собеседование по истории будут в феврале. По оценкам Рособрнадзора, ежегодно в нем будут принимать участие порядка 1,5 млн школьников. Впервые его сдадут выпускники 2028 года — сейчас они учатся в восьмом классе.

Изначально предполагалось, что на экзамене будут проверяться знания только по отечественной истории (см. “Ъ” от 3 марта). Но к моменту апробации концепция изменилась: в Рособрнадзоре говорят, что задания экзамена будут основаны на содержании государственных учебников по истории за пятый-девятый класс, которые включают в себя и курс по всеобщей истории.

  • В КИМ, используемых на апробации (есть в распоряжении “Ъ”), три задания, и второе посвящено именно мировой истории.

  • В одном из вариантов школьникам предлагается на выбор рассказать о Бостонском чаепитии и объяснить, как это событие связано с началом Войны за независимость североамериканских колоний Великобритании, или вспомнить, что такое индульгенции и объяснить, как их продажа повлияла на начало Реформации в Европе.

  • В других вариантах встречаются задания про Первый крестовый поход, про причины взятия Бастилии и о «деятельности Карла Великого по объединению германских племен».

Отечественной истории посвящено первое задание во всех КИМах. Варианты включают исторические тексты, схемы битв, системы госуправления и фотографии памятников или гравюр, на которых нужно узнать исторических персонажей. Так, например, школьникам предлагается узнать, кого изображает «Медный всадник» в Петербурге и вспомнить наиболее продолжительную войну, в которой участвовала Россия во время его правления. Также ученики должны рассказать про проведенную этим монархом военную реформу и назвать систему комплектования армии, введенную после всех изменений. В других КИМах школьников спрашивают про Куликовскую битву, опознать которую надо по схеме, и предлагают узнать на гравюре Екатерину II во время путешествия в Крым, а также вспомнить, вместе с кем она разработала план по присоединению Крыма к России и какие исторические последствия это имело.
Третье задание проверяет знания по региональной истории. Школьники должны будут рассказать о вкладе жителей своего региона в Великую Отечественную войну, любом значимом историческом событии XX–XXI века, происшедшем в регионе, или историческом деятеле, кому в регионе установлен памятник.
Опрошенные “Ъ” учителя истории отмечают, что задания по всеобщей истории стали для них неожиданностью и должны вызвать у школьников наиболее серьезные проблемы.
«В программе мировой истории уделяется заметно меньше времени, а задания по этому блоку равноценны заданиям по истории России,— отметил один из московских учителей в разговоре с “Ъ”.— Даже сильным ученикам будет нелегко справиться с такой задачей». Еще один собеседник “Ъ”, работающий в одной из школ Тюменской области, выразил мнение, что собеседование должно проверять способности школьника размышлять и формулировать мысли, а также выстраивать исторические взаимосвязи. «Здесь же от школьника ждут глубинных знаний по истории, которых хватит и для сдачи полноценных экзаменов, что может заметно затруднить допуск школьников к ОГЭ»,— заключает он.
Школьное образование
Российское образование

Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент