Школьников пригласили на Бостонское чаепитие

Отечественной истории посвящено первое задание во всех КИМах. Варианты включают исторические тексты, схемы битв, системы госуправления и фотографии памятников или гравюр, на которых нужно узнать исторических персонажей. Так, например, школьникам предлагается узнать, кого изображает «Медный всадник» в Петербурге и вспомнить наиболее продолжительную войну, в которой участвовала Россия во время его правления. Также ученики должны рассказать про проведенную этим монархом военную реформу и назвать систему комплектования армии, введенную после всех изменений. В других КИМах школьников спрашивают про Куликовскую битву, опознать которую надо по схеме, и предлагают узнать на гравюре Екатерину II во время путешествия в Крым, а также вспомнить, вместе с кем она разработала план по присоединению Крыма к России и какие исторические последствия это имело.