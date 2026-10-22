Школьников пригласили на Бостонское чаепитие
Введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников анонсировал в марте 2026 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «На экзамене будет проверяться, как думает и размышляет школьник»,— объяснял министр. Успешное прохождение испытания будет являться допуском к сдаче ОГЭ (сейчас для этого нужно сдать устный экзамен по русскому языку) и возможности получить аттестат. Проводить собеседование по истории будут в феврале. По оценкам Рособрнадзора, ежегодно в нем будут принимать участие порядка 1,5 млн школьников. Впервые его сдадут выпускники 2028 года — сейчас они учатся в восьмом классе.
В КИМ, используемых на апробации (есть в распоряжении “Ъ”), три задания, и второе посвящено именно мировой истории.
В одном из вариантов школьникам предлагается на выбор рассказать о Бостонском чаепитии и объяснить, как это событие связано с началом Войны за независимость североамериканских колоний Великобритании, или вспомнить, что такое индульгенции и объяснить, как их продажа повлияла на начало Реформации в Европе.
В других вариантах встречаются задания про Первый крестовый поход, про причины взятия Бастилии и о «деятельности Карла Великого по объединению германских племен».