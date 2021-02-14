Посольству РФ неизвестно о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах

В посольство России в Японии не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах. По последним данным, всего пострадало около 150 человек.

«Информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения, в посольство России пока не поступало»,— сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве. На странице в Facebook посольство выразило сочувствие японскому народу в связи с происшествием.

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля в 23:08 (17:08 по московскому времени) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Пострадали около 150 человек, о погибших не сообщалось. Сегодня, 14 февраля, стало известно о повторном землетрясение магнитудой 5,2 в префектуре Фукусима.