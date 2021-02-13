В Москве ночью сохраняются восьмибалльные пробки

Движение на дорогах Москвы затруднено из-за пробок даже ночью. На 2:30 в столице сохраняются пробки в 8 баллов, по данным сервиса «Яндекса». Днем они достигали 10 баллов.

Затруднено движение на участках Садового кольца. Из-за аварий образовались пробки на МКАД. Также наблюдаются проблемы на Третьем транспортом кольце.

Пробки в столице начались утром в пятницу из-за снегопадов. Они достигали семи баллов к 9:00 и достигли 10 баллов к 17:00. По прогнозу ЦОДД, «Яндекса» и областного минтранса, тяжелая ситуация на дорогах сохранится в выходные, снегопад не прекратится.

О пробках — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».