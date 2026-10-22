Суверенный инвестфонд Норвегии понес квартальный убыток €26,5 млрд
Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что по итогам третьего квартала чистая стоимость его активов сократилась на 278 млрд норвежских крон (€26,5 млрд), или на 1,2%.
«Рост процентных ставок привел к ухудшению результатов по нашим инвестициям в инструменты с фиксированной доходностью (облигации.— “Ъ”). Доходность по акциям также была близка к нулю, однако между секторами наблюдались значительные расхождения. Наибольший рост показали энергетические компании, в то время как секторы, чувствительные к изменению процентных ставок, например коммунальные услуги и недвижимость, продемонстрировали снижение»,— отметил заместитель гендиректора NBIM Тронд Гранде.
По состоянию на 30 сентября 2026 года активы фонда составляли 22 трлн крон (€2 трлн). Из них 72,1% вложено в акции, 25,8% — в инструменты с фиксированной доходностью, 1,6% — в непубличные объекты недвижимости, а 0,5% — в непубличные инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики.