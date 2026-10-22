Суверенный инвестфонд Норвегии понес квартальный убыток €26,5 млрд

«Рост процентных ставок привел к ухудшению результатов по нашим инвестициям в инструменты с фиксированной доходностью (облигации.— “Ъ”). Доходность по акциям также была близка к нулю, однако между секторами наблюдались значительные расхождения. Наибольший рост показали энергетические компании, в то время как секторы, чувствительные к изменению процентных ставок, например коммунальные услуги и недвижимость, продемонстрировали снижение»,— отметил заместитель гендиректора NBIM Тронд Гранде.