Глава ВФЛА временно сложил полномочия из-за решения CAS

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов сложил с себя полномочия в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Временно исполнять обязанности главы ВФЛА будет первый вице-президент федерации Ирина Привалова. Господин Иванов вернется к исполнению своих обязанностей после окончания срока ограничений, установленных CAS, 17 декабря 2022 года.

Ирина Привалова — российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами. Многократная чемпионка мира и Европы. заслуженный мастер спорта России.

«Петр Иванов, назначенный 20 января 2021 года заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, входит в настоящее время в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству, которым запрещено работать на такой должности, как глава ВФЛА в течение двух лет»,— говорится в сообщении ВФЛА.

Глава АО «Скоростные магистрали» Петр Иванов был избран президентом федерации на четырехлетний срок 30 ноября. В течение четырех лет он возглавлял Федерацию триатлона России.

Из-за допинговых и коррупционных скандалов ВФЛА была лишена признания. На российскую организацию был наложен штраф, из-за которого ей грозило исключение из World Athletics. В августе средства были выплачены — $6,31 млн. 31 августа комиссия по восстановлению отправила в World Athletics проект плана первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления статуса федерации.

О кадровых перестановках в ВФЛА читайте в публикации “Ъ” «Легкой атлетике нашли главу в триатлоне».