«К людям, которые прошли такое преображение, всегда есть вопрос»

— Ну, я думаю, что я знал Петю хорошо и близко, но к людям, которые прошли такое преображение, как Петр, всегда есть вопрос, который до конца, так сказать, тебя терзает. А насколько глубоко и истинно произошло это преображение? Насколько оно не является очередной маской? И так далее. Конечно, такой вопрос всегда был и есть. И этим фильмом я ответил на этот вопрос. И целых два года просидев с ним лицом к лицу, можно сказать, потому что я смотрел на экран, где были его фотографии, хроники фильма, который мы делали, я понял, что он действительно искренне глубоко преобразился.