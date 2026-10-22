«К людям, которые прошли такое преображение, всегда есть вопрос»
Режиссер Павел Лунгин — о своем новом фильме
22 октября на экраны вышел документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» об актере и лидере группы «Звуки Му». Режиссер несколько лет собирал редкие архивные кадры и восстанавливал детали биографии музыканта, ставшего одним из главных бунтарей российской культуры. О том, на какой главный вопрос отвечает этот фильм, “Ъ FM” поговорил с автором картины.
— Что сподвигло вас сделать этот фильм?
— То, что уходит время и забывают Мамонова и тех людей, которые жили, работали и дружили. Это фильм не только о Мамонове, но и о том куске жизни, который мы прожили вместе с ним.
— Вы говорили, что по-настоящему узнали Мамонова только в процессе работы над документальным фильмом. Что вас больше всего удивило из того, что вы узнали?
— Ну, я думаю, что я знал Петю хорошо и близко, но к людям, которые прошли такое преображение, как Петр, всегда есть вопрос, который до конца, так сказать, тебя терзает. А насколько глубоко и истинно произошло это преображение? Насколько оно не является очередной маской? И так далее. Конечно, такой вопрос всегда был и есть. И этим фильмом я ответил на этот вопрос. И целых два года просидев с ним лицом к лицу, можно сказать, потому что я смотрел на экран, где были его фотографии, хроники фильма, который мы делали, я понял, что он действительно искренне глубоко преобразился.
— Какой он — Мамонов на съемочной площадке? Насколько интересно, сложно или легко было с ним работать?
— На съемочной площадке мне было очень легко, потому что, хотя мы были очень разными людьми, любили очень друг друга, наше с ним соединение давало какую-то положительную химическую реакцию, как будто мы друг друга дополняли. Поэтому мне с ним было работать легко, и мне очень жалко, что я так мало фильмов с ним сделал.
— Как вы думаете, привлечет ли картина массового зрителя?
— С одной стороны, это не «Чебурашка», с другой стороны, это живой фильм об очень удивительном, живом и любимом человеке. Поэтому думаю, что зрителям будет интересно, потому что на ваших глазах человек разрывает контракт с Warner Bros. на $10 млн — где вы еще такое увидите? У меня есть запись из личного архива Мамонова, когда они ругаются, рассыпают эту группу и отказываются от этого контракта. Это уникальный в каком-то смысле фильм про уникального человека.