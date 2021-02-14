В России выявлен минимум заразившихся коронавирусом с 15 октября

За последние сутки в России зарегистрировано 14 185 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это минимальный суточный прирост с 15 октября. Накануне выявили 14 861 заболевших (–4,55%). Общее число заразившихся достигло 4 071 883.
Больше всего новых случаев за сутки:
- Москва — 1559 (956 178 за все время),
- Санкт-Петербург — 1099 (353 103),
- Московская область — 828 (205 031),
- Нижегородская область — 434 (90 871),
- Воронежская область — 354 (63 341).
Умерли за последние сутки 430 человека (накануне — 502; –14,34%), всего за время пандемии — 80 126. Выздоровели 15 194 человек, всего — 3 593 101.
Где больше всего умерших:
- Москва — 58 (14 348),
- Санкт-Петербург — 55 (10 463),
- Московская область — 29 (4237),
- Воронежская область — 21 (1779),
- Краснодарский край — 17 (1711).
В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Привиться пока можно препаратом «Спутник V». В стране уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности этой вакцины для мусульман.
Подробности — в материале “Ъ” «"Спутник" оказался халяльным».