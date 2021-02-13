В России за сутки выявили менее 15 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 14 861 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне выявили 15 089 заболевших (-1,51%). Общее число заразившихся достигло 4 057 698.
Больше всего новых случаев за сутки:
- Москва — 1963 (954 619 за все время),
- Санкт-Петербург — 1130 (352 004),
- Московская область — 884 (204 203),
- Нижегородская область — 441 (90 437),
- Воронежская область — 356 (62 987).
Умерли за последние сутки 502 человека (накануне — 507; -0,99%), всего за время пандемии — 79 696. Выздоровели 18 765 человек, всего — 3 577 907.
Где больше всего умерших:
- Москва — 67 (14 223),
- Санкт-Петербург — 52 (10 356),
- Московская область — 31 (4177),
- Ростовская область — 23 (2909),
- Краснодарский край — 17 (1694).
В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Минздрав скорректировал национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, включив в группу приоритета высшего уровня людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников.
О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».