Больше 50 человек пострадали при землетрясении в Японии

Число пострадавших при землетрясении на северо-востоке Японии превысило 50 человек, сообщило агентство Kyodo. Его магнитуда составила 7,3. Большинство получили травмы при падении в префектурах Мияги и Фукусима.

Премьер Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что землетрясение не привело к большим потерям. Власти призвали людей готовиться к афтершокам.

Землетрясение произошло в 23:08 (17:08 по московскому времени) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Очаг был на глубине 55 км, толчки ощущались в Токио. Без электричества остались почти 1 млн домохозяйств в регионах Канто и Тохоку. На атомных электростанциях не было нештатных ситуаций и утечки радиации.

Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года и может быть афтершоком землетрясения марта того же года. В 2011 году произошло одно из сильнейших землетрясений в истории Японии, его магнитуда составила 9. Погибли 16 тыс. человек, больше 2 тыс. пропали без вести, больше 6 тыс. получили ранения.