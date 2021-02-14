На Старом Арбате активистки выстроились в цепь солидарности

В Москве на Старом Арбате проходит акция «Цепь солидарности и любви». Акция началась в 14:00. Участники хотят таким образом поддержать женщин-политзаключенных. По оценке корреспондента “Ъ”, в цепь выстроились несколько сотен человек. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о 100 участниках. По данным «Белого счетчика», в 15:00 цепь насчитывала 235 человек.

На акции присутствует муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Собравшиеся скандируют «любовь сильнее страха» и «свободу политзаключенным». В стороне стоят двое полицейских, они никак не реагируют на активисток.

На акцию пришли активисты «Национально-освободительное движения» (НОД). Они одеты в шуточные костюмы и каски солдат НАТО, держат в руках надувные автоматы и пытаются раздавать участницам сувенирные «доллары». Активистки скандируют: «Позор!». Также на Старом Арбате присутствуют активисты движения SERB.

Акцию ранее анонсировала художница и поэтесса Дарья Серенко. «В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным»,— говорится в описании мероприятия в Facebook. Интерес к нему выразил 961 человек.

Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. Участницы выстроились в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. Как сообщает корреспондент “Ъ” с места событий, в акции участвуют несколько десятков человек — преимущественно девушки.

Помимо этого сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали на День святого Валентина акцию «Любовь сильнее страха». МВД, СКР и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях.