В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Японское метеорологическое агентство. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Толчки ощущались в Токио. При этом предупреждение о цунами выпущено не было. Информации о неисправностях на ядерном объекте Токаймура не поступало, сообщает Reuters.

Землетрясение произошло за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восток Японии и вызвало мощное цунами, приведшее к самому тяжелому ядерному кризису в мире за четверть века.

Землетрясения часто происходят в Японии, одном из самых сейсмически активных районов мира. На Японию приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и более.