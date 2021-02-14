Стоимость биткойна превысила $49 тыс. и обновила рекорд

Стоимость биткойна к самому популярному стейблкоину USDT обновила исторический максимум, достигнув отметки $49 404 в 9:00 мск, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. На 9:16 цена криптовалюты находится на уровне $49,1 тыс.

Ранее, 12 февраля, отметки $49 тыс. достигла стоимость биткойна к стейблкоину биржи Binance BUSD. Цена криптовалюты по USDT тогда поднималась до $48 985.

Стоимость биткойна бьет рекорды в последние два месяца. В последнюю неделю взлету биткойна поспособствовала покупка этой криптовалюты компанией Tesla Илона Маска на $1,5 млрд. 8 февраля наплыв желающих купить криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».