Москву обещают очистить от снега за пять суток

Регламент по очистке Москвы от снега в случае снегопада обязывает завершить работы за пять суток, начиная с текущего дня, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он выразил надежду, что городские службы уложатся в эти сроки.

«По регламенту, нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан»,— рассказал господин Бирюков в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube. По его словам, в уборке города участвуют около 70 тыс. человек и почти 14 тыс. единиц техники.

Снегопад в Москве и Московской области продолжается с 12 февраля и, по оценкам Росгидромета, продолжится до конца суток. В аэропортах Домодедово и Внуково были задержаны десятки рейсов, автомобильное движение затруднено. Представители власти Москвы предупредили, что для расчистки снега могут перекрывать отдельные центральные улицы города. Департамент транспорта столицы сообщил в Telegram, что периодически для расчистки перекрывается движение на МКАД.

О транспортном коллапсе из-за непогоды читайте в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».