Россия девятый раз подряд выиграла Еврохоккейтур

Российская сборная обыграла команду Чехии в шведском этапе Еврохоккейтура и досрочно победила в общем зачете турнира. Игра в Мальмё закончилась со счетом 7:4. Это девятая подряд победа российской сборной по хоккею в Евротуре.

Шайбы забросили: Бардаков (8-я минута), Красковский (38-я), Коваленко (49-я), Мисюль (53-я), Подколзин (55-я), Бутузов (58-я), Никита Чибриков (58-я) — Шпачек (17-я), Флек (30-я), Клок (31-я), Томашек (60-я).

В общем зачете Еврохоккейтура россияне набрали 24 очка, выиграв три прошедших этапа: Кубок Карьяла, Кубок «Первого канала» и Шведские игры. Второе место занимает сборная Чехии (11 очков), третьими идут шведы (8), четвертыми — финны (8). Последний этап турнира пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.