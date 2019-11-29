Промышленность и инвестиции

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Воронеж. Черноземье
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коммерческий проект
Промышленники перерабатывают рост
Аналитические обзоры Росстата о работе промышленников Черноземья за три квартала 2019 года фиксируют временные сложности с развитием этой отрасли в макрорегионе. Впервые за несколько лет производство не показывает рекордной динамики в Тамбовской области. Впрочем, есть и исключения — в Орловской области отрасль избежала уже привычного снижения показателей. Зону роста покинула также развитая промышленность Липецкой области.
Заводы строятся на льготах
На фоне старта новых промышленных производств в Воронежской области в регионе осложнилась работа некоторых действующих предприятий, а также возникли затруднения в реализации одного из заявленных ранее крупных инвестпроектов. Во всех этих случаях региональные власти оперативно подключились к ситуации в качестве консультантов, а губернатор Александр Гусев взял решение возникающих у инвесторов проблем под личный контроль.
ПРОИЗВОДСТВО
Липецкие станкостроители расширяют экспорт
АО «СТП – Липецкое станкостроительное предприятие» (АО «СТП-ЛСП»), которое стало первым современным предприятием по производству шлифовальных станков с программным управлением, созданным в новейшей истории России, уверенно наращивает экспорт своей продукции. Липецкие высокоточные станки сегодня закупают предприятия Германии, Болгарии, Вьетнама, Гвинеи, Кубы, завязываются партнерские отношения с Китаем. В следующем году АО «СТП-ЛСП» запускает совместный проект с Fraunhofer – ведущей исследовательской организацией прикладных исследований в Европе (Германия) по созданию и серийному выпуску абсолютно нового шлифовального станка, который значительно увеличит экспортные перспективы липецких станкостроителей.
Тернистый путь инноваций
Болховский завод полупроводниковых приборов (БЗПП), по сути, предвосхитил конверсионный тренд, заданный президентом страны. В ходе совещания в середине октября Владимир Путин нацелил предприятия ОПК на производство высокотехнологичного оборудования для медицины, а БЗПП уже проводит испытания первой в России отечественной инсулиновой помпы, технические и эксплуатационные характеристики которой превосходят зарубежные аналоги. Однако путь конверсионных инноваций оказался тернистым.
«Энергия» расширяет горизонты
На заводе уже смонтирована импортная линия стоимостью 40 млн. руб. с применением конструкторских решений специалистов АО «Энергия». Инвестиционный проект по выпуску первичных элементов источника тока типоразмера «ААА», так называемых «мизинчиковых» батарей стал логичным продолжением уже реализованного в 2017 году проекта по выпуску таких элементов типоразмера «АА» – «пальчиковых» батарей. Таким образом «Энергия» расширяет импортозамещающую линейку продукции с литиевым источником тока. В свой новый проект по созданию участка производства ионно-литиевых батарей «Энергия» инвестировала более 236 млн рублей собственных средств.
ТЕХНОЛОГИИ
Железная дорога ускорится
В условиях инфраструктурных ограничений, профицита парка вагонов на сети железных дорог, нестабильности на внутреннем и внешнем рынках между грузоотправителями, РЖД и операторами подвижного состава должен быть налажен честный открытый диалог. Только так удастся разработать технологические решения, выгодные всем сторонам перевозочного процесса. Об этом говорили участники круглого стола, который организовал Воронежский филиал ПГК для своих партнеров..
«Мы создаем для каждого клиента те решения, которые позволят реализовать его цели»
Денис ЕЛЬЦОВ, директор филиала ООО «БКС Премьер» в Воронеже, о буме инвестиционной активности россиян
Рациональные решения для оптимального отопления
Инновационный тепловой пункт компании РАЦИОНАЛ способен снизить не только расходы энергоресурсов, но и расходы жителей на отопление и горячее водоснабжение.
Привилегии для бизнеса
За шесть лет работы компании «Ситилинк» в Воронеже доля корпоративных продаж в динамике роста и сегодня составляет 30% от общего объема. Компании удалось выстроить для бизнеса удобный формат взаимодействия и привлекательные условия покупок, переломив недоверие клиентов B2B к онлайн-покупке техники.
РАЗВИТИЕ
Резидентские планы
Во второй половине 2019 года в Воронежской области началась реализация целого пула промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью более 10 млрд руб. А на примере сложностей с подключением к электросетям одного из производств губернатор Александр Гусев показал, что готов в ручном помогать инвесторам решать возникающие вопросы.
«Наша первоочередная задача – комфорт и уверенность инвестора»
Администрация Липецкой области, упраздняя Корпорацию развития, передала ее полномочия по привлечению и взаимодействию с инвесторами на территории всей Липецкой области Управляющей компании ОЭЗ «Липецк». Генеральный директор компании Дмитрий Дударев делится своим видением решения новых задач.
Стратегия партнерства
Инновационная экосистема Липецкой области формируется во многом благодаря кооперации науки и промышленности. Университеты производят новые знания и инновации, а предприятия внедряют их в технологические процессы, моделируя новые производственные платформы высокой продуктивности. Научный потенциал вузов активизирует реформирование региональной экономики, способствуя повышению ее конкурентоспособности. Центром этих процессов является Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ).
Инвестиционный задел
13–14 декабря в Липецке состоится XIV международный инвестиционный форум: «Итальянский бизнес в Липецкой области: новые перспективы сотрудничества». Ожидается, что в его работе примут участие около 200 человек – бизнесмены, дипломаты, представители органов власти.
«В этот раз мы решили расширить спектр взаимных интересов»
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини уже 30 лет представляет в России интересы итальянского бизнеса. Он единственный иностранец в наблюдательном совете ОЭЗ «Липецк», что является признанием его вклада в развитие этой площадки. Накануне открытия Форума итальянского бизнеса в Липецкой области Витторио, как активный участник его подготовки, рассказал об особенностях предстоящей встречи.
«Мы завершаем апгрейд полного цикла работ с инвесторами»
Динамика роста объема инвестиций в экономику Липецкой области стабильно сохраняется на протяжении нескольких лет. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», область с 2007 года входит в группу лидеров среди субъектов Российской Федерации в рейтинге инвестиционной привлекательности. Об эксклюзивных «рецептах» региона по привлечению инвестиций, новой парадигме работы с инвесторами рассказывает руководитель управления инвестиций и инноваций Сергей Шаронин.
Экспорт равняется на цены
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», курируемый вице-премьером Алексеем Гордеевым, поставил перед регионами амбициозные цели. В первой половине 2019 года реализация этого проекта в отдельных регионах замедлилась. От плана отставали, в частности, Воронежская и Орловская области. Среди причин — снижение объемов вывоза зерна, неоправданные надежды федерального центра на сахарную отрасль, а также завышенные задачи на 2019 год для Воронежской области. Впрочем, воронежские власти уже нашли способ выполнить целевые показатели. Но участники рынка считают, что требовать от региональных чиновников достижения установленных цифр любой ценой нецелесообразно, а в действиях федеральных властей видят бессистемность.
Как производители Черноземья оценивают федеральные задачи по экспорту продукции АПК
| ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Под флагами десяти стран
С 10 по 13 октября в Тамбове прошла очередная, девятая, Международная Покровская ярмарка. Если в предыдущие годы ее международный статус определялся в основном наличием экспозиций из стран ближнего и дальнего зарубежья, то в 2019-м ярмарка фактически приобрела формат международного форума. Высокопоставленные делегации из целого ряда стран во главе с их послами в России смогли не только убедиться в тамбовском радушии и представить уникальную продукцию, но и наладить культурные связи и наметить планы по развитию межнационального взаимодействия не только с Тамбовщиной, но и с Россией в целом.
Аграриям показали новый путь
Среди задач, стоящих перед руководством регионов Черноземья в сфере АПК, увеличение валового сбора урожая или поголовья сельхозживотных уже давно не являются главными. Все больше внимания уделяется развитию глубокой переработки, а руководство Воронежской области пошло также и другим, менее традиционным путем. По инициативе губернатора Александра Гусева в регионе начали уделять внимание органическому сельскому хозяйству – экологически чистому производству, не требующему огромных затрат, но позволяющему аграриям значительно увеличить добавленную стоимость за счет производства уникального продукта.
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах ООО «Коммерсант-Черноземье»:
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
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