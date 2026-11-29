Пожар на складе в подмосковных Химках локализовали на площади 11 тыс. кв. м
Пожар на мебельном складе в подмосковных Химках локализовали. Площадь возгорания составляет 11 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Одно время на складе взрывались баллоны с газом. Произошло обрушение кровли. К месту были стянуты дополнительные пожарные отряды, в том числе из Москвы.
Причина пожара пока неизвестна. По данным МЧС, пожар произошел на улице Заводская. Согласно открытым источникам, там два комплекса: «Заводская-1» (проект Green Town) и индустриальный парк «АСГАРД» (входит в структуру холдинга «СОЦИУМ»).