Стратегия партнерства

Инновационная экосистема Липецкой области формируется во многом благодаря кооперации науки и промышленности. Университеты производят новые знания и инновации, а предприятия внедряют их в технологические процессы, моделируя новые производственные платформы высокой продуктивности. Научный потенциал вузов активизирует реформирование региональной экономики, способствуя повышению ее конкурентоспособности. Центром этих процессов является Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ).



Статус ЛГТУ как ведущей научно-образовательной площадки региона позволяет университету активно сотрудничать с более чем 170 предприятиями области и города. Среди постоянных партнеров университета такие крупные предприятия, как ПАО «НЛМК», филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго», филиал ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация», АО «Липецкая городская энергетическая компания», ПАО «Сбербанк России», АО «Энергия», ПАО «Грязинский культиваторный завод», АО «Елецгидроагрегат», ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ООО «ЛТК “Свободный сокол”». ЛГТУ является одним из ключевых участников инновационного территориального кластера машиностроения и металлообработки Липецкой области «Долина машиностроения» и промышленного кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ».

Как рассказали в университете, наибольшее количество образовательных и научных проектов ЛГТУ реализует совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом. Это проведение на площадке НЛМК всех видов практик, целевое дополнительное обучение студентов старших курсов, именные стипендии, научные исследования, выполняемые на договорных условиях. К примеру, кафедра строительного материаловедения и дорожных технологий ЛГТУ совместно с НЛМК реализует проекты по исследованию возможности применения отсевов дробления сталеплавильных шлаков НЛМК в элементах транспортных сооружений, занимается разработкой инженерно-технических решений использования определенных фракций побочных продуктов основного производства комбината в дорожном строительстве.

Кафедра строительных материалов под руководством профессора, доктора технических наук Маргариты Гончаровой сотрудничает с дорожно-строительными организациями, имеющими отношение к обеспечению качества строительства и ремонта автодорог. Для ООО «БИТЭКО» и ООО «Асфальт-РУС» проводится анализ эффективности применения холодной асфальтобетонной ремонтной смеси, разрабатываются технические условия на холодные асфальтобетонные смеси. По договору с ООО «ГАЗСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ» разрабатываются инженерно-технические решения при использовании сталеплавильных шлаков в дорожном строительстве, для ОГУП «Липецкдоравтоцентр» создаются технические условия на асфальтобетонные смеси с использованием доменных шлаков для применения на дорогах III-IV категорий.

Сегодня тренды развития технологий таковы, что только появляющиеся инновации практически моментально внедряются в производственную деятельность», – утверждает декан факультета автоматизации и информатики ЛГТУ, кандидат технических наук Александр Галкин.

«Такое партнерство взаимовыгодно. С одной стороны, подготовка качественных конкурентоспособных в своих областях специалистов без сотрудничества образовательных организаций с предприятиями просто невозможна. А с другой – сами предприятия остро нуждаются в новейших научных разработках – и особенно в области цифровой экономики», – ученый рассказывает, что на факультете автоматизации и информатики ЛГТУ внедряются различные варианты такого взаимодействия. Это и включение предприятий в образовательный процесс, и выполнение сотрудниками факультета с привлечением студентов актуальных производственных задач для предприятий в рамках договоров НИР. «Только такой подход позволит осуществлять инновационное развитие как самого университета, так и предприятий», – уверен Александр Галкин.

Активно взаимодействует с предприятиями региона и России кафедра управления автотранспортом ЛГТУ под руководством доктора технических наук Юлии Ризаевой. Коллектив кафедры выполнил комплекс исследований по организации эффективного движения грузового автотранспорта на территории Липецкой области. Благодаря этой работе не только улучшена организация дорожного движения, но и уменьшена концентрация выхлопных газов. Примером предложенных учеными решений является развязка на площади Мира и при пересечении улиц Терешковой и Циолковского в Липецке.

Ученые кафедры выиграли несколько грантов на выполнение исследовательских проектов. К примеру, начиная с 2018 года реализуется трехлетний проект за счет гранта Российского научного фонда «Создание проекта регионального модуля интеллектуальной транспортно-логистической системы».

Глубокие компетенции ученых кафедры признаны и международным сообществом. Данные обсервационных исследований, представленные учеными ЛГТУ в Российской Федерации в рамках социального проекта «Безопасность дорожного движения в 10 странах (RS10)», в 2010-2014 годах были признаны лучшими в проекте и использованы ВОЗ в дальнейшей работе.

Кафедра промышленной теплоэнергетики, возглавляемая кандидатом технических наук профессором Василием Губаревым, осуществляет для предприятий многоплановую научную и проектную деятельность. Как рассказали на кафедре, ряд научных исследований проводится по разработке режимов охлаждения непрерывнолитого слитка и трансформаторной полосы, снижению вредных выбросов в агломерационном цехе и цехе переработки металлургических шлаков НЛМК, проведению испытаний тепловых сетей Нововоронежской АЭС. Отдельный интерес представляют исследования по нормализации теплогидравлического режима тепловых сетей ПАО «НЛМК» и ПАО «Квадра», тепловых сетей городов Грязи, Усмани и Лебедяни, а также разработка вариантов теплоснабжения новых микрорайонов Липецка и Ельца. Ряд инновационных проектов когенерационных и тригенерационных мини-ТЭЦ и котельных запущены в эксплуатацию в Липецкой области, других регионах России и за рубежом.

ЛГТУ, активизируя коллаборацию с промышленностью региона, способствует качественному развитию отрасли, созданию конкурентоспособной продукции, в том числе и экспортоориентированной.