Под флагами десяти стран

С 10 по 13 октября в Тамбове прошла очередная, девятая, Международная Покровская ярмарка. Если в предыдущие годы ее международный статус определялся в основном наличием экспозиций из стран ближнего и дальнего зарубежья, то в 2019-м ярмарка фактически приобрела формат международного форума. Высокопоставленные делегации из целого ряда стран во главе с их послами в России смогли не только убедиться в тамбовском радушии и представить уникальную продукцию, но и наладить культурные связи и наметить планы по развитию межнационального взаимодействия не только с Тамбовщиной, но и с Россией в целом.



понимании многих жителей Центральной России Покровская ярмарка в Тамбове традиционно начинается субботним утром – с поздравлений руководства региона, с обхода экспозиций высокими гостями, с негласной конкуренции между районами в демонстрации сельскохозяйственных успехов. Но за день до официального открытия ярмарки начинается ее деловая программа – и ее результаты, не столь известные, из года в год оказываются весьма значимыми.

Программа делового центра девятой Покровской ярмарки стала насыщенной. Участники малого и среднего бизнеса Тамбовщины обсудили перспективы развития в новых реалиях, которые создаются благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости». Представители предприятий пищевой промышленности и торговли поучаствовали в диалоге по теме «Экспорт в арабские страны. Современные тенденции рынка халяль». Бизнес-решения для развития региона обсуждались в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Не обошлось и без традиционного подписания соглашений. Администрация региона и ПАО «Мегафон» договорились о развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий, внедрении новых сервисов для населения в рамках проекта «Цифровая экономика». Стороны запланировали внедрение разработок оператора в тамбовское ЖКХ, образование, здравоохранение, дорожную деятельность и экологию. Тамбовский госуниверситет имени Державина и тамбовское отделение Центробанка РФ по ЦФО заключили соглашение о совместной работе по повышению финансовой грамотности населения. Студенты уже становятся волонтерами финансового просвещения, проводят эту работу в школах, летних лагерях, на мероприятиях Союза пенсионеров.

Также второй год подряд на базе ТГТУ прошла ярмарка вакансий для молодежи, на которой студенты и выпускники вузов и ссузов смогли пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о том, какие специалисты востребованы на рынке труда.

Центр международного притяжения

Открытие ярмарки в 2019 году предваряли встречи губернатора Александра Никитина с зарубежными послами в России. Особо важными для региона стали визиты чрезвычайных и полномочных послов Японии и Франции в РФ.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки прибыл в Тамбовскую область вместе с супругой. Перед девятой Покровской ярмаркой стороны обсудили возможности культурного и экономического сотрудничества. Особый акцент сделали на сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Посол выразил надежду, что Тамбовская область будет активно участвовать в проектах Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который объявлен в 2020-м.

У тамбовчан уже есть опыт культурного сотрудничества с Японией. В апреле 2019 года Тамбовскую область посетил руководитель общества «Тамба-Тамбов» Масато Кавадзу. Цель визита заключалась в развитии отношений дружбы и сотрудничества в рамках программы «Дружить созвучием городов Тамба и Тамбов».

В преддверии девятой Международной Покровской ярмарки губернатор Александр Никитин встретился и с французской делегацией во главе с послом в РФ Сильви Берманн. Франция – один из основных внешнеэкономических партнеров Тамбовской области, отмечают в администрации региона: на нее приходится 3,9% от внешнеторгового оборота. В эту страну экспортируются оптические, фотографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские инструменты и аппараты, продукты неорганической химии, соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов. Импортируется молочная продукция, яйца птиц, натуральный мед, котлы. С 2015 года ООО «Ашан» реализует в регионе проект строительства центра разделки мяса

ООО «Филье Проперти». Проектная мощность открытого в 2017 году центра – до 70 тыс. т мяса в год. Объем инвестиций в проект – 2,5 млрд руб.

У нас есть условия, возможности, в том числе льготы и преференции для иностранных инвесторов, для реализации подобных проектов в других направлениях экономики», – подчеркивает губернатор Александр Никитин.

Накануне ярмарки Сильви Берманн посетила центр разделки мяса ООО «Филье Проперти», вместе с делегацией департамента Мозель побывала в Кирсанове. Там французские гости возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», осмотрели здание госпиталя, где в годы войны находились французские военнопленные. Они познакомились с исторической французской экспозицией в Кирсановском краеведческом музее, посетили воинские захоронения на территории города Кирсанова, а также местный сахарный завод «Кристалл». Затем госпожа Берманн побывала в гимназии №7 имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Там она приняла участие в открытом уроке, пообщалась с ребятами, изучающими французский язык, передала школе учебную литературу.

Под брендом гостеприимства

Основная программа ярмарки открылась в субботу 12 октября. В ярмарке приняли участие представители 49 регионов России, а также девять зарубежных делегаций. В ходе открытия глава региона Александр Никитин заявил, что ежегодная ярмарка «стала жемчужинкой международного значения». Сильви Берманн призналась, что предпочитает простую и натуральную еду и уже оценила вкус мичуринских яблок. Тоехиса Кодзуки заявил о предстоящем межрегиональном обмене между двумя государствами, в котором может поучаствовать Тамбовская область, а представитель Болгарии Атанас Крыстин похвастался участием в ярмарке в восьмой раз.

Среди иностранных гостей оказались представители Японии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Сербии, Италии. Как отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, их присутствие окончательно утвердило международный статус Покровской ярмарки.

После церемонии открытия гости осмотрели ярмарочные экспозиции муниципалитетов. Уварово отличилось высоким павильоном с «вишневым» Дедом Морозом, Сосновка – паровозом. Впервые в рамках ярмарки был открыт фермерский рынок, где можно было купить самые свежие продукты.

Официальные делегации иностранных государств прогулялись по торговым рядам. Помимо российских производителей продукцию представили участники из Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Белорусские производители продавали скатерти, пледы, одежду, ковровые изделия из льна, игрушки, украшения ручной работы, колбасы, сыры. Болгарские – парфюмерно-косметические товары, консервированную овощную, фруктовую и ягодную продукцию. Традиционными для ярмарки стали сладости, специи и чай из Казахстана и Узбекистана. А французы рассказывали жителям и гостям областного центра о Рождественской ярмарке в районе Мозель, а также об особенностях виноделия этого края.

По итогам двух дней ярмарки ее товарооборот превысил 137 млн руб. В 2018-м он составлял 120 млн руб. За два дня Покровскую ярмарку посетили более 180 тыс. человек (в 2018 году – 175 тыс.). Свою продукцию представляли свыше полутора тысяч участников (в 2018 году – более 1,2 тыс. участников).

За два дня было продано 74 т мяса и мясных изделий, около 20 т рыбы,

190 тыс. яиц, обрели 24 т молока и молочной продукции, в том числе сливочного масла и сыра. Спросом пользовались крупы, мука, хлебобулочные и кондитерские изделия – всего было продано 30 т. Реализовано 28 т сахара, 3 т зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 т подсолнечного масла и 19 т меда и продуктов пчеловодства. Также участники продали 64 т яблок, 47 т картофеля, 24 т белокочанной капусты, 13 т репчатого лука и 9 т моркови.

С чувством благодарности

И высокие гости, и простые тамбовчане, и участники ярмарки из других городов России выразили организаторам благодарность за проведение ярмарки.

Показателен отзыв чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в РФ Атанаса Крыстина. «Визит и наше общение укрепили мою веру во взаимовыгодный рост сотрудничества между болгарскими регионами и Тамбовской областью во всех сферах взаимного интереса. Для этого существуют и потенциал, и ресурсы, и обоюдное стремление», – подчеркнул посол в письме, направленном на имя губернатора.

Но не только высокие гости отметили привлекательность Тамбовской ярмарки. В течение двух дней во время мероприятия проводился социологический опрос, участниками которого стали 500 респондентов. Почти 55% из них отметили, что посещают ярмарку ежегодно. Остались довольны ярмаркой 87,8% опрошенных.

Согласно данным опроса, Международная Покровская ярмарка прочно закрепила за собой статус традиционного, ежегодно ожидаемого события. Среди пожеланий респонденты отмечали необходимость контроля цен, привлечения еще большего числа участников, разработки схемы зонирования и путеводителя по ярмарке. Эти пожелания будут учтены организаторами в дальнейшем – уже на десятой, юбилейной, Международной Покровской ярмарке, подчеркивают в администрации области.