Экспорт равняется на цены

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», курируемый вице-премьером Алексеем Гордеевым, поставил перед регионами амбициозные цели. В первой половине 2019 года реализация этого проекта в отдельных регионах замедлилась. От плана отставали, в частности, Воронежская и Орловская области. Среди причин — снижение объемов вывоза зерна, неоправданные надежды федерального центра на сахарную отрасль, а также завышенные задачи на 2019 год для Воронежской области. Впрочем, воронежские власти уже нашли способ выполнить целевые показатели. Но участники рынка считают, что требовать от региональных чиновников достижения установленных цифр любой ценой нецелесообразно, а в действиях федеральных властей видят бессистемность.



Промежуточный спад

Развитие экспорта продукции АПК обсуждалось в ходе совещания, прошедшего в Курске 22 июля под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а затем — на совещаниях в региональных органах власти. На обсуждении в Курске, в частности, присутствовал воронежский губернатор Александр Гусев. По итогам этого совещания в воронежском облправительстве сообщили, что за шесть месяцев 2019 года объем экспорта продукции АПК из региона составил около $215 млн — треть от годового плана. В 2018 году экспорт сельхозпродукции из Воронежской области достиг $540,7 млн, а в 2024-м согласно проекту «Экспорт продукции АПК» должен составить $1,118 млрд. Из шести регионов Черноземья это наибольший целевой показатель, установленный федеральными властями.

Реалистичность достижения установленных для регионов показателей по экспорту продукции АПК оказалась под вопросом. Обещанные Минсельхозом механизмы стимулирования экспорта не определены или не приняты, за исключением возможности льготного краткосрочного кредитования экспортоориентированных компаний в сфере АПК.

Воронежская область оказалась в наиболее сложной ситуации. В 2019 году Минсельхоз, опираясь на хорошую динамику субъекта в предыдущие годы, рассчитывает на экспорт из региона агропромышленной продукции на $641 млн — почти на 20% выше уровня прошлого года. Эта динамика значительно превышает показатели большинства регионов и в абсолютных, и в относительных значениях. На низкую базу властям рассчитывать не приходится: в 2018 году экспорт продукции из региона составил 122% к уровню 2017 года.

В середине года курирующий отрасль воронежский вице-премьер Виктор Логвинов направил в Минсельхоз письмо о том, что регион может не достичь целевых показателей в 2019 году. Причиной стала отрицательная динамика по итогам полугодия. Зерновых было экспортировано меньше, чем за шесть месяцев 2018-го, достижение целевого уровня по ним оказалось под вопросом. Сахара вывозилось только около 1% от общего объема производства. Зато рос экспорт масла — он увеличился вдвое.

Виктор Логвинов, вице-премьер Воронежской области Из-за снижения цен на зерновые уменьшился объем их экспорта в натуральном и в денежном выражении — он оказался на $27 млн меньше, чем в прошлом году, хотя мы и ожидаем роста цен к концу года. По кукурузе недополучено $10 млн к прошлому году, по сахару — $11,6 млн

По данным Центрального таможенного управления, в январе-мае 2019 года Воронежская область выполнила чуть менее 30% от планового показателя на год, согласованного федеральным центром и задекларированного в областном проекте «Экспорт продукции АПК». Схожий показатель оказался у Орловской области — 31% ($24,87 млн из $79 млн). Впрочем, в этом регионе амбициозных целей именно на 2019 год не ставят: по сравнению с базовым 2018-м рост ожидается лишь на $5 млн, а основная динамика аграрного экспорта (до $150 млн в 2024-м) ожидается в последующие периоды.

Даже за семь месяцев Орловской области не удалось достичь половины годового плана, сказали в орловском облправительстве: за январь-июль объем экспорта продукции АПК составил $30,5 млн. Из них на масложировую отрасль пришлось $14,5 млн, на зерновые — $9,4 млн. «Особенностью текущего года является снижение объема экспорта зерновых при увеличении цены. Так, за семь месяцев экспортировано 40 тыс. т (в 2018 году — 90 тыс. т) пшеницы при средней экспортной цене $210 за тонну (в 2018 году — $150), — сказали в облправительстве. — Сахар в 2019 году не экспортируется по причине низкой конкурентоспособности по цене, а в 2018 году он достаточно успешно поставлялся в Узбекистан и Киргизию. В будущем риски невыполнения могут быть вызваны колебаниями валютного рынка и изменением мировых цен на продукцию».

При этом в регионе рассчитывают расширить присутствие орловских производителей на азиатских рынках: к примеру, свиноводческий Знаменский селекционно-генетический центр получил право поставлять продукцию в Японию. «План правительством Орловской области будет выполнен»,— утверждали областные чиновники в беседе с газетой «Коммерсантъ».

В других регионах Черноземья, согласно статистике Центрального таможенного управления, в первой половине 2019 года успевали выполнить обозначенные планы по наращиванию экспорта в АПК — впрочем, не столь масштабные, как в Воронежской области. Белгородская область в январе-мае выполнила план на 2019 год ($358 млн) на 38%, Курская ($73 млн) — на 45%, Тамбовская ($114,1 млн) — на 47%. Липецкая область, по данным местных чиновников, по итогам первого квартала превысила план на соответствующий период почти в пять раз ($105,6 вместо $23 млн).

Большая часть экспорта в АПК Черноземья приходится либо на продукцию растениеводства (Курская, Липецкая и Тамбовская области), либо на масло (Белгородская область), несмотря на намерения экспортировать продукцию новых предприятий.

В середине июля 2019 года Минсельхоз прогнозировал сохранение объема экспорта зерна из РФ в нынешнем сельхозгоду на уровне 45 млн т. Неизменным оставался и прогноз по урожаю зерна в РФ — 118 млн т. Но тогда глава министерства Дмитрий Патрушев предупреждал, что показатели могут быть пересмотрены по итогам уборочной кампании. Общероссийская отчетность по итогам первого квартала 2019 года демонстрировала снижение объема экспорта продукции АПК на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2018-2019 сельхозгода Минсельхоз США оценил экспорт зерна из России на уровне 43,3 млн т, урожай — 120 млн т.

Догнать статистикой

Впрочем, осенью стало понятно, что власти Воронежской области вопреки ожиданиям могут выполнить установленный Минсельхозом план по значительному наращиванию экспорта региональной продукции АПК — почти на 20% к уровню 2018 года. По словам вице-премьера Виктора Логвинова, к началу ноября Воронежской области удалось выйти на показатель в $383 млн — 97% к аналогичному периоду прошлого года и 60% к установленному Минсельхозом плану. Около 53% достигнутого показателя приходилось на зерновые, 23% — на масложировую продукцию, почти 17% — на иную готовую пищевую продукцию. Но если цены на масложировую продукцию выросли и добавили региону по сравнению с 2018-м дополнительно $39 млн, то в других отраслях конъюнктура оказалась менее благоприятной, подчеркнул Виктор Логвинов.

«Мы не можем влиять на формирование цен. Показателя в 97% к прошлому году удалось достичь лишь благодаря положительной динамике масложировой отрасли»,— подчеркнул вице-премьер. Надежды на сахарную отрасль также не оправдались, отметил он: «Цена на сахар снизилась с 38 до 22 руб. за килограмм. А экспорт в Узбекистан был приостановлен после постройки в этой стране двух заводов и введения пошлин».

У воронежских властей остается способ достижения показателя, установленного Минсельхозом, — корректировать статистику. Возможность и даже необходимость этого обсуждалась на прошедшем в Курске 22 июля совещании. После него воронежский губернатор Александр Гусев поручил областным чиновникам вести учет всей произведенной в регионе, а не только реализованной из него на экспорт продукции. Речь идет о том, чтобы учитывать продукцию, произведенную в одном регионе, но проданную через юрлица (в первую очередь торговые дома) в другом, в зачет первого. Соответствующие изменения в законодательство Минсельхоз уже предложил внести Минэкономразвития, но регулятор вернул документы на доработку.

По словам Виктора Логвинова, после перерасчета регион может получить в 2019 году $111 млн. В этом случае по итогам года Воронежская область может зачесть продукцию АПК даже не на плановые $641 млн, а на $665 млн. Большую часть «добавочного» показателя должна составить кондитерская продукция — в частности, продукция томской группы KDV, запустившей в Воронежской области крупный завод, но реализующей часть товаров через другие юрлица.

Напомним, рекордные цены на российском рынке сахара уже стали предметом разговоров о возможных банкротствах сахарных заводов. Такие опасения высказали в Федеральной антимонопольной службе. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цены на сахар снижаются уже 13 месяцев подряд и достигли беспрецедентно низкого уровня за последние 11 лет. По словам Виктора Логвинова, в других подотраслях АПК у воронежских властей есть «резервы» для наращивания экспорта продукции. Так, экспортный потенциал имеют построенный крупный цех холдинга «Молвест» по производству сывороточного протеина, два строящихся молокоперерабатывающих завода «Эконивы» и немецкой DMK, а также возводимый в Павловском районе мясоперерабатывающий завод свиноводческой группы «Агроэко».

Собеседник газеты «Коммерсантъ» среди воронежских экспортеров удивлен требованиями Минсельхоза во что бы то ни стало достигать целевых показателей: «От чиновников требуют выполнения цифр, но от них эти цифры не зависят. Ни Минсельхоз, ни российские производители, к сожалению, не могут повлиять на экспортные цены».