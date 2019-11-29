Резидентские планы

Во второй половине 2019 года в Воронежской области началась реализация целого пула промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью более 10 млрд руб. А на примере сложностей с подключением к электросетям одного из производств губернатор Александр Гусев показал, что готов в ручном помогать инвесторам решать возникающие вопросы.

Большая часть крупных инвестиционных проектов, заявленных в Воронежской области во второй половине 2019 года, была связана с развитием особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» (ОЭЗ), созданной в пригороде Воронежа в январе.

В июле экспертный совет под председательством губернатора Александра Гусева одобрил двух первых резидентов формирующейся в Воронежской области ОЭЗ. Позволяющий претендовать на налоговый льготы статус получили проекты ООО «Балли» по строительству завода детского игрового, спортивного и паркового оборудования и ООО «ИК Масловский» по производству стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов.

«Балли» намерен вложить в производство детского оборудования 1,5 млрд руб. Проекту понадобится земельный участок площадью 6 га, а реализовать его планируют в три этапа к 2023 году. Первая очередь должна быть завершена в 2021-м. В нее будет вложено 302,7 млн руб., а площадь здания составит 5 тыс. кв. м. Во вторую очередь площадью 15 тыс. кв. м планируется инвестировать 524,4 млн руб., в третью площадью 20 тыс. кв. м — 675,7 млн руб.

Близкое к председателю совета директоров ГК «Черноземье» и депутату облдумы Андрею Благову ООО «ИК Масловский» начало строить завод диэлектриков общей стоимостью 5 млрд руб. еще до официального создания ОЭЗ, на 5 га рядом с индустриальным парком «Масловский». В первую очередь планируется инвестировать 1 млрд руб., а ввести ее в эксплуатацию — до конца 2019 года. Второй этап потребует 500 млн руб. вложений и должен закончиться в 2020-м, а до 2023-го ожидается реализация третьего этапа стоимостью 3,5 млрд руб.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области Параллельно выбираем место для организации следующей площадки ОЭЗ — это будет более масштабный проект и по территории, и по задачам, которые мы там будем решать. В будущем году определимся с местом расположения и начнем подготовительные работы по проектированию

Также в июле были обнародованы подробности проекта, который в ОЭЗ «Центр» намерена реализовать корпорация AEON Романа Троценко. Бизнесмен планирует разместить на 28 га производство свежемороженого хлеба стоимостью около 3 млрд руб. Проект предполагает производство по технологии part baked, когда хлебобулочные изделия выпекаются до 90% готовности и потом подвергаются шоковой заморозке. После покупки хлеб допекается самостоятельно. Такая продукция имеет более длительные сроки хранения по сравнению с обычной. Инициаторы проекта планируют закупать муку у предприятий Воронежской области, а реализовывать продукцию в розничных сетях центральной части России

В октябре стало известно, что поставщик концерна «Росэнергоатом» — местное ООО «Атомтехмонтаж» планирует перенести в ОЭЗ «Центр» существующее производство систем охлаждения, расширив его. Сейчас предприятие в расположенном в Воронеже цехе изготавливает вентиляционное оборудование и сетевые элементы для АЭС мощностью порядка 10 тыс. единиц в год. Проект стоимостью 2 млрд руб. предполагает увеличение мощности с 10 до 50–60 тыс. единиц в год, налаживание линий по изготовлению фильтров и холодильного оборудования, а также расширение пула заказчиков с помощью предприятий теплоэнергетической и нефтегазовой отраслей и Минобороны.

Партнером «Атомтехмонтажа» в ОЭЗ может стать занимающаяся торговлей деталями для автомобилей местная компания «Автоспутник». На одной площадке с системами охлаждения предполагается производство компонентов для сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых машин. В выпуск порядка 1 млн деталей планируется вложить 100–150 млн руб.

Также в октябре экспертный совет ОЭЗ «Центр» присвоил статус резидента ОЭЗ ООО НПО «Перфоград». Как сообщили в компании, за 365 млн руб. на участке 2 га планируется строительство завода перфорированного металла. Оно будет вестись тремя очередями: в первой очереди — запуск первой перфорационной линии и вспомогательного оборудования, в остальных — расширение производственных мощностей, складов металла и готовой продукции. Проект планируется реализовать до июня 2023 года. Срок окупаемости в компании оценивают в шесть лет и четыре месяца.