Инвестиционный задел

13-14 декабря в Липецке состоится XIV международный инвестиционный форум: «Итальянский бизнес в Липецкой области: новые перспективы сотрудничества». Ожидается, что в его работе примут участие около 200 человек – бизнесмены, дипломаты, представители органов власти.



В их числе первый секретарь посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Гуидо Де Санктис, почетный консул Италии в Липецке, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM- Витторио Торрембини, директор московского представительства отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии (ИЧЕ) – Франческо Пенсабене, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В программе форума из событийного ряда мероприятий запланировано открытие завода по производству резиновых уплотнителей компании ООО «ИЛЬПЕА-САР» в селе Сенцово (общий объем инвестиций 0,5 млрд. руб., количество рабочих мест - 110 чел), открытие завода ООО «Липецкая кофейная компания» (в ОЭЗ ППТ «Липецк», объем инвестиций 300 млн. руб.), подписание соглашения об открытии школы итальянского футбола в Липецке, торжественная церемония передачи в дар липчанам скульптуры итальянского мастера. Запланированы также обзорная экскурсия по ОЭЗ «Липецк» и посещение крупнейших заводов этой промышленной площадки, символическая закладка камня под будущее строительство нового завода по производству жгутов итальянской компании Unionwire в селе Красное, участие в празднике русской псовой охоты «Отъезжее поле-2019», фестиваль итальянского кино.

В содержательной части на конференции участники обсудят истории успеха в России итальянских компаний, работающих на территории Липецкой области – Fondital, Alu-Pro, Sest-Luve, Fenzi и других, проанализируют, какие шаги привели к успеху, новые меры государственной поддержки инвестиций, кооперационную и межрегиональную синергию в Липецкой области.

Запланирован ряд дискуссий в ОЭЗ ППТ «Липецк». Их темами станут «Рынок автокомпонентов в РФ: перспективы роста», «Новые возможности ИТ технологий в здравоохранении», «Биотехнологии и пищепереработка: драйверы инвестиционного роста».

Предстоящий форум станет продолжением ряда коммуникационных мероприятий, осуществляемых администрацией области, Посольством Итальянской Республики в Российской Федерации, Ассоциацией итальянских предпринимателей GIM.

Напомним, что в марте текущего года на территории Воронежской и Липецкой областей прошел российско-итальянский бизнес-форум, в котором принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. В итоге состоявшихся с ним переговоров подписано трехстороннее соглашение между администрацией Липецкой области, компанией «Юнионвайр» и ООО «Моторинвест». Было принято решение о строительстве завода по производству жгутов итальянской компании Unionwire.

В июле компания зарегистрировала право собственности на земельный участок, расположенный на территории Индустриального Парка «Рождество» с целью строительства завода по производству электрожгутов, комплектующих для бытовой техники, (в основном холодильников и стиральных машин), а также в качестве автокомпонентов. Объем заявленных инвестиций – около 0,5 млрд руб. Количество планируемых рабочих мест – 100.

В управлении инвестиций и инноваций администрации Липецкой области считают главной задачей – «как можно шире представить информацию о потенциале региона».

За полугодие было организовано 7 бизнес-миссий итальянских предпринимателей в Липецкую область и 2 делегации от области – в Италию, где липчане продвигали идею развития авто, биотехнологического и фармацевтического кластеров. Эти идеи начинают воплощаться в проекты. В ходе бизнес-миссий 12 компаний из трех отраслей – пищепереработка, химическое производство, производство машин и оборудования, в том числе производство медицинского оборудования – прорабатывают планы реализации инвестпроектов в Липецкой области. Ряд из них примут участие в запланированном на 13-14 декабря форуме. В составе итальянской делегации ожидается и участие нескольких компаний, которые потенциально могут встроиться в уже созданные в регионе технологические цепочки.

Когда итальянские бизнесмены приезжают в Россию, они видят, что реальная Россия ничего общего не имеет с тем образом, который навязывается иностранными СМИ. И тогда потенциальные инвесторы по-другому рассматривают экономические возможности, открывающиеся перед их компаниями, и принимают соответствующие решения.